El Xerez CD pretende la victoria de la tranquilidad ante la Lebrijana

David Narváez: "Nos debemos a este escudo, queremos ganar"

David Narváez, atacante del Xerez CD, quiere brindar un triunfo a la afición ante la Lebrijana y no se fía de la clasificación. "Se dice que estamos salvados pero no nos fiamos, vamos a por los tres puntos. El equipo necesita la victoria, estamos en una dinámica en la que hemos mejorado mucho en nuestro juego y queremos refrendarla con resultados. Nos debemos a este escudo, a este club y a nuestros aficionados. Además, estos tres puntos nos vendrían bastante bien de cara a la semana próxima". En las filas de la Lebrijana, los azulinos se van a reencontrar con Juan Benítez: "Quiero mucho a Juan y él lo sabe. He podido disfrutar de unas tardes magníficas junto a él y Pedro Carrión. Lo admiro porque es un futbolista que siempre está ahí y siempre la mete. Espero que no tenga su día".