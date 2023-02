El Deportivo, obligado a sumar de tres en Coria ante el colista

El Xerez CD visita este sábado (18:00 horas) el Guadalquivir de Coria para medirse al colista de la categoría, un conjunto ribereño que suma seis derrotas consecutivas y que no gana desde el pasado 3 de diciembre, cuando superó por dos tantos a cero al Ceuta B.

Y si para el Coria es un partido en el que se juega la vida -está a cinco puntos de la permanencia, para el Deportivo poco menos que es una final. Los xerecistas perdieron la pasada semana una gran oportunidad de acercarse a la quinta plaza y todo lo que no sea ganar significaría prácticamente decir adiós a sus opciones de play-off.

El cuadro azulino afronta el encuentro tras el empate de la pasada jornada en casa contra el Gerena, en el que mostró buenas sensaciones pero perdonó a un rival directo, y tras ganar hace dos jornadas en Pozoblanco rompiendo su mala dinámica. Ahora toca refrendar la mejoría y nada mejor que con el colista enfrente, si bien los antecedentes esta misma temporada -Cartaya y Espiel- invitan a tomar el encuentro con las máximas precauciones.

La plantilla del Xerez CD realizaba ayer viernes el último entrenamiento de la semana antes del partido que los aficionados que no acudan al Guadalquivir podrán seguir por el Canal 6 de la televisión de la RFAF. Los xerecistas trabajaron en Picadueñas en lugar de La Granja, una de las sedes del Campeonato de España de selecciones autonómicas sub-14 y sub-16.

Juan Carlos Gómez tiene un par de bajas por lesión para el choque contra los sevillanos. Iván Gutiérrez, renqueante con unas molestias en el isquio izquierdo, se pierde finalmente el encuentro e igualmente no ha entrado en la lista de convocados Dani del Moral debido a unas molestias en el tobillo. Las lesiones no son graves y se quedan fuera por precaución y para no arriesgar. Tampoco está Urri, que probablemente pueda regresar también la próxima semana.

Se quedó fuera por decisión técnica Iván Navarro y las novedades son la vuelta de los laterales Fidel y de Joselito, que habían desaparecido en las dos últimas citaciones, y Álex de Rueda. En cuanto a un posible once inicial, todo apunta a que Joselito regresará al lateral izquierdo en lugar de Iván Gutiérrez y el resto del equipo sería el mismo que jugó de inicio contra el Gerena, aunque no hay que descartar alguna variante en el ataque para dar cabida a Cascajo junto a Brian Martín sacrificando uno de los pivotes del centro del campo.