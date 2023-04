Juan Pedro, con toda la plantilla disponible para Conil

Tras la jornada lúdica que celebró la plantilla del Xerez CD este miércoles, tocaba regresar al trabajo para comenzar la recta final de la preparación del encuentro de este domingo en el Pérez Ureba contra el Conil, encuentro en el que los xerecistas buscarán un triunfo para desterrar cualquier atisbo de duda con respecto a los posibles descensos por arrastre toda vez que ya eludió el descenso directo venciendo al Bollullos en el compromiso disputado antes del parón de la Semana Santa.

La buena noticia para Juan Pedro Ramos es que no tiene bajas para el choque contra los conileños. El técnico azulino cuenta con toda la plantilla disponible por segunda vez consecutiva y si no surgen contratiempos en los dos entrenamientos que restan de la semana, el entrenador jerezano tendrá que hacer varios descartes. Contra el Bollullos, por ejemplo, quedaron sin vestirse de corto Fidel e Iván Gutiérrez, además de Kevin, que finalmente no jugó por precaución, y una semana antes fueron Ramón García, Rubén Sánchez y Brian los que se quedaron fuera contra el Antoniano.

El técnico quiere a todos enchufados y esta semana podría haber de nuevo novedades, incluso en el once inicial, en el que podría formar por primera vez esta temporada Migue García. El astigitano, que acaba contrato y no sabe si seguirá la próxima temporada en el Deportivo, ya ha tenido minutos en los últimos encuentros, contra el Bollullos participó en el segundo gol y ahora, con dos semanas más de trabajo en las piernas, puede dar un paso más y ser de la partida de inicio.