Las combinaciones que necesita el Xerez CD para salvarse de posibles arrastres

Los equipos del play-off a Segunda RFEF, decididos

Antoniano y Córdoba B pelean por el ascenso directo y los dos hace jornadas que se aseguraron su presencia en play-off en caso de no dar el salto. Los otros tres puestos los peleaban Gerena, Ciudad de Lucena, Salerm Puente Genil y Sevilla C. Tras los resultados de que se han dado esta jornada en el Grupo IV de Segunda RFEF, los equipos, que no las posiciones, ya están claras. El cuadro minero y los dos cordobeses tienen asegurada su participación en la fase de ascenso, ya que el Sevilla Atlético se ha quedado en estos momentos a dieciséis puntos del play-off de ascenso a Primera RFEF cuando sólo faltan quince por disputarse. De este modo, el segundo filial blanco ya no podría pelear por subir a Segunda RFE. Mientras, el Utrera ha certificado su descenso y la próxima campaña militará en este Grupo X.