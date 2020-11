-Regreso triunfal a Chapín y además ante el primer gran rival directo de la temporada.

-Lo más importante son los tres punto y también cómo se han dado. En la primera parte hemos estado un poquito espesos, más que a nivel táctico a nivel mental, quizá el equipo ha estado cohibido en un campo grande y que impone y a lo mejor se ha notado en el rendimiento de los jugadores. En la charla que hemos tenido en el descanso, en la segunda parte sí hemos visto al equipo que queremos que sea y gracias a todo lo que se ha trabajado en la segunda parte se ha conseguido la victoria.

-El equipo sale mejor en la segunda parte pero les llega el mazazo del gol.

-Sí, nos ha sorprendido porque el equipo estaba bien, nos ha llegado en una jugada aislada y nos ha dejado un poquito perplejos porque pensábamos que íbamos a poder hacer nuestro juego combinativo y tener más el balón. Ese gol nos ha trastocado los planes, pero al final yo soy un entrenador valiente y he tomado una decisión que muchos entrenadores pueden no entender, pero me ha salido bien la jugada.

-¿Eran unos cambios de puerta grande o enfermería, empleando el término taurino?

-El que me no conozca a lo mejor no ha entendido los cambios, pero quien me conoce sabe que yo soy un entrenador valiente que intenta salir a ganar todos los partidos. Hay que intentar ganar todos los partidos para llegar a una segunda fase con el máximo de puntos y por eso hemos intentado ser valientes, ya lo hemos hecho otras veces y nos ha salido bien. Algún día no nos saldrá bien, pero estoy contento por el rendimiento del equipo porque al final es mérito de los jugadores, que son los que están en el terreno de juego.

Balance "En la primera parte salimos cohibidos, en la segunda ya fuimos el equipo que queremos ser"

Lolo Garrido "La lesión no tiene muy buena pinta, le van a hacer pruebas y veremos el alcance"

-¿Sale el Xerez CD reforzado del derbi?

-Por supuesto, es una gran victoria, llevábamos siete partidos sin ganar este encuentro, los tres puntos representan mucho a nivel mental. Estamos muy contentos por el equipo y por los tres puntos. Estamos eufóricos, pero también llegábamos así al partido. Este triunfo nos va a dar mucha confianza para afrontar los próximos partidos.

-La mala noticia, la lesión de Lolo Garrido.

-Tiene una distensión en el abductor, mañana le harán unas pruebas y veremos el alcance. Para nosotros es un jugador importante y no tiene una pinta muy buena de que pueda recuperarse con relativa rapidez. Pero tenemos futbolistas que pueden desarrollar el mismo juego que él, como Orihuela, que lo ha hecho muy bien. Aunque haya sido un cambio obligado, Orihuela ya estaba entrando en nuestros planes y es un futbolista que puede desarrollar un juego muy bueno si hace lo que tiene que hacer.

Rival "Ha tenido el balón en nuestro campo en la primera mitad, el equipo ha sabido sufrir"

Liderato "Queda mucho, pero ya estamos con dos puntos sobre el segundo y seguimos invictos"

Afición "De locos, le dedicamos el triunfo y también a la Cervecería Los Amigos y la tienda El Golazo"

-Pierde a Lolo Garrido y recupera a Colorado. No hay manera de tener ese once de gala disponible.

-No la hay. No hay un solo partido que haya tenido a todo el equipo o a los jugadores que teóricamente son los más importantes y eso nos hace también tener que desarrollar un trabajo psicológico muy fuerte, darle vueltas con el staff técnico a todas las variantes que podamos realizar dentro del sistema táctico. Pero bueno, las cosas están saliendo bien de momento.

-¿Cómo ha visto al Xerez Deportivo FC?

-Ha jugado como pensábamos que iba a jugar, tener juego directo y sí es verdad que en la primera parte han tenido el balón en campo contrario y ahí nosotros sí que no hemos sabido contenerlos. En la segunda, hemos demostrado que con nuestro ADN somos un equipo muy difícil de batir y esa es la lectura. También hay que tener en cuenta que en la primera parte el equipo ha sabido sufrir y eso también es muy importante.

-El equipo ya está líder.

-Queda mucho, pero ya estamos dos puntos por delante del segundo y eso es lo más importante. Con estos puntos nos situamos líderes con 11 puntos y seguimos invictos, que también es importante. Por mi parte, contentísimo con el equipo porque todos están haciendo un grandísimo esfuerzo.

-Segunda semana en la que funciona la estrategia.

-La pizarra empieza a funcionar. Ha habido partidos en los que a lo mejor nos ha costado más, pero es que en este equipo hay 17 o 18 jugadores que son nuevos y llevamos poco tiempo aún juntos. Ya se empiezan a ver cositas. Hace dos semanas también se vio con el gol de Chuma.

-Por último, ¿qué mensaje la gustaría lanzar a la afición?

-De locos. Nos ha recibido espectacularmente y esta victoria va por ellos. También queremos dedicar el triunfo a los dos establecimientos que han sido dañados por unos indeseables que no tienen nada que ver con el mundo del fútbol y tanto a la Cervecería los Amigos como la tienda El Golazo que sepan que tienen todo nuestro apoyo.