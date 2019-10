El Juez Único de Competición de la RFEF ha dado a conocer las sanciones de la pasada jornada y la agresión que sufrió Héctor Pizana al término del XCD-XDFC se ha quedado sin castigo.

En efecto, Competición no entra a valorar lo sucedido en las instalaciones de La Granja por dos motivos: el 1. El colegiado del encuentro no reflejó los incidentes, ni en el acta ni en el posterior anexo que realizó; y 2. Los clubes, que tenían hasta las 12:00 horas del martes para presentar las alegaciones que estimasen oportunas al contenido del acta, no llevaron a efecto tal derecho.

Santizo Álvarez no reflejó la agresión en el acta y sólo hizo mención a que el portero xerecista se había lesionado en el calentamiento, para luego rectificar en un anexo en el que señalaba que el delegado del Xerez DFC le comentó que la herida "se produjo una vez finalizado el encuentro cuando aún el citado jugador se encontraba con sus compañeros en el terreno de juego".

El colegiado, que pita este jueves el Melilla-Atlético Mancha Real del Grupo 9, tampoco reflejó ninguna anomalía en el capítulo de otras incidencias del partido entre los dos 'xereces', calificado el comportamiento del público como "normal", por lo que el Juez Único no ha podido actuar al gozar el acta de presunción de veracidad.

La Federación Andaluza de Fútbol emitió el pasado lunes un comunicado en su página web condenando enérgicamente la agresión a Pizana y anunció la apertura de un expediente informativo que lleva un cauce distinto a los disciplinarios.