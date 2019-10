Más información Documento: Anexo al acta del XCD-XDFC

Santiago Santizo Álvarez, árbitro del Xerez CD-Xerez DFC, ha redactado un anexo al acta arbitral rectificando el original, donde aseguraba que Héctor Pizana se había lesionado en el calentamiento previo al partido. Horas más tarde, tras la polémica desatada, ha remitido un anexo en el que modifica su primera versión y achaca el error al sistema informático de la propia intranet de la Federación.

En un primer lugar, no reflejó los incidentes sucedidos al final del choque y no detalló la realidad de la agresión a Héctor Pizana. Una agresión que la propia Federación Andaluza ha condenado.

Reflejó en el apartado de lesiones, en una explicación en la que omite palabras y signos de puntuación, literalmente: "En el calentamiento del partido el jugador Pizana Pascual, Héctor resultó lesionado en su Me comunica el delegado que se dirige al centro médico por presentar una herida sangrante en la frente sin poder llegar a determinar el motivo".

Los clubes han recibido hace unas horas el anexo en el que ya aclara lo sucedido y ofrece una versión totalmente diferente: "Aclaración del apartado 3 Lesiones: donde figura -”Xerez Deportivo FC: En el calentamiento del partido el jugador Pizana Pascual, Héctor resultó lesionado en su Me comunica el delegado que se dirige al centro médico por presentar una herida sangrante en la frente sin poder llegar a determinar el motivo”, debe figurar que la citada herida sangrante en la región frontal de la cabeza se produjo una vez finalizado el encuentro cuando aún el citado jugador se encontraba con sus compañeros en el terreno de juego, según nos comenta el delegado del Xerez Deportivo FC. Aclaro que el hecho que aparezca "en el calentamiento" es debido a que el sistema informático Intranet no contempla introducir una lesión que no sea causada en el calentamiento o durante el transcurso del juego. De igual modo, aclarar que tan solo pudimos apreciar una vez dentro de vestuarios la herida generada, pues una vez finalizado el encuentro y tras aguardar un tiempo prudencial, la seguridad privada provista por el Xerez CD nos recomendó retirarnos a vestuarios con celeridad".

En cuanto a público, escribe "normal", y en otras observaciones o ampliaciones de las anteriores: "ninguna".

Por otro lado, en el capítulo dedicado a las deficiencias observadas en el terreno de juego e instalaciones detalla: "Las instalaciones no presentan área técnica delimitada y no pudo ser subsanado antes del comienzo por parte del equipo local".