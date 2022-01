El Xerez CD busca la calma en su estreno ante el Pozoblanco

El Xerez CD por fin vuelve a competir. El Deportivo, que no juega desde que perdió en Puente Genil en diciembre por culpa del Covid, se mide este miércoles en el Pedro Garrido al Pozoblanco, en un partido aplazado en su día por varios positivos en la escuadra blanca. La cita tiene connotaciones especiales. Es la primera del año y la primera después de la tormenta de las últimas semanas con la salida de Correa, Juanito, Palacios, Cancelo y dos integrantes del cuerpo técnico, Fran del Villar, analista, y Alberto Pérez, preparador físico.

Fajardo espera que su equipo se haga fuerte ante las dificultades y se reponga ante el cuadro cordobés del duro revés que encajó en el Polinario, que cortaba una racha de cinco triunfos, y de todo lo que le ha tocado vivir por los problemas económicos.

A pesar de no poder medirse tampoco ni a Los Barrios ni a Cartaya y con una jornada de descanso, los xerecistas son quintos y no quieren salir de la zona de privilegio. A toda costa, se proponen ganar para tomarse un respiro y pensar exclusivamente en fútbol.

Rares, problemas burocráticos

Para este encuentro, Fajardo tiene las bajas de Joselillo, sancionado, Juanca, con problemas físicos, y Rares, que no podrá jugar hasta febrero, ya que aún no hace seis meses que abandonó la entidad y la Andaluza obliga a los futbolistas a cumplir ese plazo para poder ser inscrito con el mismo club. Los citados son Satoca, aunque aún no está listo para reaparecer, Marc Vito, Cazalla, Pavón, Laínez, Rodri, Rubén Sánchez, David León, Iván Gutiérrez, Caballero, Adri, Colorado, Migue García, Juanca, Jordan Lamela, Palacios, Iván Navarro, Joselillo, Óscar, Borja y Rubén Jurado.

Sobre el partido, el técnico admite que "estamos ilusionados, deseando jugar. Lo que mejor sabemos hacer es jugar al fútbol y entrenar. El mes ha sido una auténtica locura, preparábamos los partidos y se suspendían y había que preparar otro y se volvía a suspender. La gente está deseando ponerse la camiseta del Xerez CD, sentirse futbolista".

A lo que más le teme es "a la inactividad y que ahora tengamos que jugar en quince días seis partidos, es brutal. Nos han suspendido partidos sin tener nada que ver y que nos hayan puesto tres miércoles seguidos es brutal para cualquier categoría. No mandamos y al final decidirán las piernas de los futbolistas y si hay alguna lesión no pasará nada. Hay que ponerse en el caso de equipos como el Pozoblanco, con chavales que trabajan por la mañana y salen a mediodía y tienen que venir a Jerez. Es una locura el calendario". Por último, cree que "si en estos 18 puntos hacemos nuestros deberes habremos sumado muchísimo, porque estamos viendo que llevamos un mes sin competir y seguimos en play-off”.

El Pozoblanco llega tras perder por 3-0 en Gerena el pasado fin de semana, pero más rodado y con las bajas de Zara, Valentín, Agus, Lara y Ángel.