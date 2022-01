"La situación es muy dura y el único objetivo ahora es ganar al Pozoblanco"

Emilio Fajardo, entrenador del Xerez CD, se muestra preocupado por la situación en la que se ha visto envuelta su plantilla y su cuerpo técnico con las salidas de jugadores y entrenadores. Asegura que todo es "muy duro", lamenta la marcha de todos, aclara que no ha tomado parte en las decesiones, que queiren ser optimistas y aclara que el objetivo "a partir de ahora es el partido a partido, mi único reto ahora mismo es ganar al Pozoblanco".

–¿Cómo se encuentran tanto la plantilla como el cuerpo técnico con las salidas?

–La situación es dura, es la realidad que hemos vivido en el último mes y lo trastoca todo a nivel personal y profesional. Tenemos que marcar una línea recta y ser claros para que todo el mundo sepa lo que pasa. Cuando salen cuatro futbolistas y dos profesionales del cuerpo técnico, evidentemente, es muy duro para todos. Unos han salido por unas circunstancias y otros por otra. La realidad es la que es y, a partir de ahí, el equipo está trabajando muy bien, de forma exquisita eso es lo que te permite ser optimista y te hacer pensar que vamos a afrontar con garantías esta maratón de seis partidos que empezamos ante el Pozoblanco. Tenemos nuestro objetivo miy cerca y está en nuestra mano. Estamos ilusionados ante lo que nos viene

–¿Entiende las salidas?

–Yo lo comprendo todo. Cuando el club dice que la situación es la que es y algunos jugadores piden la salida, pues llegan. En algunos casos ha sido el club y en otros han sido ellos los que la han pedido por situaciones personales y esas son las que más duelen. Tenemos que regular unos números y, como he dicho antes, es muy duro. Llevamos dos meses viviendo sin nuestros sueldos normales y es lógico que lo tastoque todo. En lo que compete a mi cuerpo técnico, se han marchado los dos ayudantes que llegaron conmigo. Hay que analizar los seis meses que se han vivido aquí, ahora hay que pensar en lo que nos queda, en conseguir el objetivo y en que el club entre en los números que tiene que entrar. Esto se tiene que regular y si conlleva que el club no va a tener problemas económicos y todos vamos a estar felices, que nadie dude que vamos a competir como hasta ahora o como nunca.

"Las salidas han sido decisiones del club y personales, ahí no he tenido nada que ver ni en una cosa ni en la otra"

–¿Ha contado su opinión en las bajas?

–No, no, han sido decisiones que ha tomado el club y decisiones personales de los implicados, ahí no he tenido nada que ver ni en una cosa ni en la otra. Hay que saber llevar la situación e intetar que los que quedan se hagan lo más fuerte posible y optimistas. Hay que ver que el futuro empieza con el partido ante el Pozoblanco, con seis partidos en quince días, y tenemos en nuestra afición al mayor aval, que es nuestra afición. Estoy convencido que ahora más que nunca, cuando nos tambaleemos, nos va a apoyar.

–Ante esta situción, ¿el objetivo sigue siendo el ascenso?, ¿está igual de convencido que al principio?

–Las situaciones que hemos vivido hasta ahora han sido muy duras, pero la ilusión no se pierde porque me tiraría del barco. Hay un respaldo detrás grande, una afición entregada y creo que se puede conseguir cualquier objetivo que nos marquemos. De todos modos, el primer gran objetivo es ganar al Pozoblanco y, a partir, de ahí ver los efectivos que tenemos para el partido ante el Córdoba. Ahora mismo, no queremos mirar más allá del partido a partido. No quiero hacer las cuentas de la lechera, lo que sí digo es que a ilusión no nos gana nadie. Hace ya más de un mes que dije que si había movimientos en la plantilla, el objetivo lo decidirá el club. El mío y el de la plantilla es ganar al Pozoblanco y de ahí no nos va a mover nadie.