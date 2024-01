El Xerez CD, a ganar al Sevilla C para meter presión al Ciudad de Lucena

El Xerez CD se mide este viernes (19:00 horas) al Sevilla C en el Estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros hispalense, un partido que al Deportivo le llega en el mejor momento de la temporada tras sumar cuatro triunfos de manera consecutiva -Gerena, Ayamonte, Espeleño y Córdoba B- y siete jornadas consecutivas sin conocer la derrota. El equipo azulino, el menos goleado del Grupo X junto al Ciudad de Lucena, ha vuelto a echar la persiana y no ha encajado en las dos últimas semanas, en las que además ha sumado 8 tantos. Buenos números que, a priori, otorgan el claro cartel de favorito a los de Checa ante un rival que además pasa por un claro bache de resultados. El segundo filial sevillista, cuyo entrenador es el exazulino José Serrano, no gana desde el pasado 15 de octubre (0-1 al Cabecense) y ha perdido siete de sus últimos 11 encuentros.

Pero que nadie se lleve a engaño, el Deportivo tendrá que ponerse el mono de trabajo para sumar los tres puntos que tendrían una dedicatoria muy especial para Fabio Padillo, el exjugador del Xerez CD que estuvo en la peor época de la entidad y que lamentablemente nos dejaba el pasado miércoles.

Puede ser incluso una motivación más para afrontar un partido en el que el Deportivo tendrá que poner los cinco sentidos para no verse sorprendido por un filial que en algún momento tiene que reaccionar. Con la lucha codo con codo con el Ciudad de Lucena por la única plaza de ascenso directo, los azulinos saben que en esta segunda vuelta es en campos como el que visita este viernes donde estará la clave, amén del inevitable enfrentamiento directo con los de Rafa Carrillo.

19 citados

Además, un triunfo en la Ciudad Deportiva sevillista metería presión al Ciudad de Lucena, que se vería obligado a sumar los tres puntos contra el Conil este domingo para mantener el ritmo de los xerecistas. La pasada semana, fue al revés y el equipo de Checa tuvo que afrontar el choque contra el Córdoba B conociendo la victoria del día anterior de los aracelitanos en Cartaya. Los azulinos pasaron el examen con una nota alta, goleando a un rival llamado a pelear por estar en el play-off de ascenso. Esta semana, no obstante, el Ciudad de Lucena tiene en teoría un partido asequible ante otro rival, el Conil, de la zona baja... pero le vienen curvas en las próximas jornadas con tres enfrentamientos muy complicados contra Utrera y Puente Genil a domicilio y entre medias recibiendo al Pozoblanco, actual tercer clasificado.

En lo Deportivo, Checa no tiene bajas y se lleva a 19 jugadores, por lo que realizará un descarte en Sevilla. Los dos únicos jugadores que se han quedado fuera de la lista son Albajara y Manu López. Y en cuanto al once inicial, no se esperan grandes cambios porque lo que funciona no se toca. Isma Gil, que reapareció contra el Córdoba B, apunta nuevamente a titular ante el equipo contra el que se lesionó en la primera vuelta y podría haber alguna variante en la banda derecha con la entrada de De Rueda o Iván Navarro.