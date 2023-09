El Xerez CD pasa un examen en Las Cabezas

Tras las malas sensaciones que dejó el equipo en el último partido disputado en Chapín contra el Ceuta B, dejando escapar los primeros puntos del curso liguero, el Xerez CD afronta este domingo (12:00 horas) la segunda salida de la temporada -la primera se saldó con victoria en el Nuevo Arcángel- para rendir visita al Cabecense en el Carlos Marchena de la localidad sevillana, hasta donde se van a desplazar un gran numero de aficionados que quiere arropar a su equipo.

La consigna en el Deportivo es la de borrón y cuenta nueva. El empate contra el Ceuta B dejó un sinsabor amargo en las filas azulinas, hasta tal punto que lo mejor fue el resultado. En una primera mitad horrible -Checa entonó el mea culpa por el planteamiento-, el mejor de los locales fue Antonio Santos, que sustituyó a la perfección a Isma Gil. El meta tuvo cuatro intervenciones acertadísimas que evitaron males mayores y buena culpa de que el equipo sumase un punto estuvo en sus manoplas. Bien es cierto que en la segunda mitad el XCD marró un penalti -sobre Perotti y riguroso por ser magnánimo con el colegiado- que desperdició Diego Domínguez, al que por contra anularon un gol por un fuera de juego inexistente.

Han pasado tres jornadas de liga más los cuatro partidos de la Copa RFAF y el equipo no termina de transmitir las sensaciones esperadas para el elenco de jugadores en nómina. El equipo juega bien a ratos, momentos que combina con otros con lagunas, sobre todo a la hora de crear juego. Sin duda, la baja de Migue García es muy sensible y Antonio Jesús -su sustituto contra el filial caballa- no tuvo su mejor día en el puesto del astigitano, aunque hay que tener en cuenta que el sanluqueño debutaba tras su paternidad y evidenció una clara falta de ritmo.

Isma Gil, Migue García y Belizón son bajas, Ramón García alta y Juan Delgado puede tener minutos durante el partido

Por este motivo, los azulinos pasan un examen este domingo en Las Cabezas ante un rival que en su estadio suele hacerse fuerte, pero indudablemente con un poderío muy inferior al de un Deportivo que tendrá que ponerse el mono de trabajo para adaptarse a las circunstancias del terreno de juego, de césped artificial y de dimensiones inferiores a Chapín. Pero para ser campeón -o al menos meterse en el play-off de ascenso- hay que ganar en campos como este e, igualmente, es donde se pierden campeonatos.

Por ese motivo, Checa ha advertido del peligro que entraña el partido, por las circunstancias que lo rodean y también por un adversario entrenado por Juan Carlos Menudo, al que ha elogiado y que de hecho ascendió al conjunto sevillano a Tercera RFEF tras un año en División de Honor.

El Deportivo, además, afronta el partido con bajas importantes, sobre todo la de Adri Rodríguez, imprescindible en la medular -el jugador que da equilibrio al centro del campo y al balance defensivo-. Reina, hasta ahora jefe de la defensa, se postula como su sustituto, por lo que Juanmari entraría en el eje de la zaga para jugar junto a Geovanni.

En el lateral diestro regresa Ramón García, mientras que el flanco zurdo se lo disputan Joselito -titular ante el Ceuta B- y Álex del Río. Perotti y De Rueda estarían en las bandas y arriba Diego Domínguez y Acosta podrían jugar por primera vez de inicio, aunque el técnico, que no da pistas en los entrenos, también ha probado a Armengol. Juan Delgado, de inicio, se queda en el banquillo.