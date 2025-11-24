El partido del Xerez CD en Murcia se adelanta

Tras la brillante victoria en La Constitución de Yecla, el Xerez CD se mantiene en los puestos de play-off de ascenso ocupando la quinta plaza y empatado a 21 puntos con Lorca Deportiva y La Unión Atlético, cuarto y tercero respectivamente, a uno del Extremadura, descabalgado del liderato tras caer contra todo pronóstico ante el Almería B, y a tres del nuevo líder del Grupo 4 de Segunda Federación, el Águilas.

A los azulinos les toca recibir este próximo domingo 30 de noviembre al Real Jaén en otro duro partido del complicado calendario que tienen por delante los de Diego Galiano en el tramo final de la primera vuelta. Los xerecistas afrontarán además el choque sin cuatro jugadores importantísimos para el entrenador de Guadalcacín: Ricky Castro, Adri Rodríguez, Ismael Gutiérrez y Charaf.

El chipionero se resentía de la lesión que ya le había apartado los dos últimos encuentros contra La Unión y Lorca y abandonaba el césped de La Constitución a los 25 minutos. Por su parte, tanto Ismael como Charaf veían la quinta amarilla y tendrán que cumplir ciclo de amonestaciones, uniéndose al sancionado Adri Rodríguez, que cumplirá su segundo encuentro de castigo.

De este modo, Galiano tendrá que echar mano de Felipe Chacartegui, quien entró en la lista a Yecla pero no fue el elegido para sustituir a Ricky, prueba de que no se encontraba listo para jugar. En esa demarcación lo hizo Bless, que tendrá que pasar al centro del campo frente a los del Santo Reino. Hugo Díaz se mantendrá en el once y Galiano puede optar por Zelu o Jaime Fuentes para suplir a Charaf.

Después del choque contra el Real Jaén, al Deportivo le espera una dura salida a La Condomina para enfrentarse a otro rival directo, el UCAM Murcia. El club murciano ha adelantado el choque al sábado 6 de diciembre a partir de las doce del mediodía, por lo que el Deportivo tendrá que desplazarse el viernes 5 y hacer noche en la capital como ya hiciera este fin de semana antes de realizar el trayecto a Yecla.