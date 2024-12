Adolfo analiza el derbi contra el Xerez DFC y ya piensa en el Linares

El Xerez CD y el Xerez DFC empataron en Chapín en el primer derbi de la temporada en Segunda RFEF. En un partido de mucha emoción, algún que otro encontronazo, tensión, poco fútbol y menos ocasiones, los locales no pudieron lograr la tercera victoria consecutiva y cierran el año 2024 en casa con un empate sin goles y en la séptima plaza. El próximo sábado, desplazamiento a Linares para medirse a un rival en crisis absoluta y que ha pasado del liderato a coquetear con la zona peligrosa.

En un partido en el que las defensas se impusieron claramente a los atacantes, uno de los más destacados del Xerez CD fue el central cordobés Adolfo, que se tuvo que fajar en no pocas ocasiones con Abraham, el delantero centro referencia del Xerez DFC al que tanto él como Josete supieron maniatar. Para el zaguero azulino, el punto le supo "a poco, el partido fue muy disputado, eran tres puntos pero para el vestuario valía algo más, lo importante era sumar como venimos haciendo estos últimos partidos y no son los tres, pero sumamos, que es lo importante", destacaba Adolfo tras el encuentro, que pese a las críticas de los aficionados -y de algún directivo- opinaba que el árbitro de la contienda, que dejó jugar bastante y permitió muchos contactos, "ha estado bien, hay árbitros que paran mucho los partidos y ha estado bien que permitiese el juego dentro siempre de que hay límites", reflejaba. Así, los rifirrafes entre Josete y Beny y la dura entrada de Oca a Charaf que provocó otro tumulto -sin consecuencias- los vio como "lances" del partido. "No le he dado más importancia, ha acabado el partido, nos hemos dado la mano y poco más".

"La ocasión más clara de gol ha sido la nuestra, era un partido con mucho morbo, donde las redes sociales se incendian, pero de puertas para dentro es un partido más, queríamos ganar y nos evadimos de la polémica"

Tras seis enfrentamientos con el Xerez DFC actuando como anfitrión, el Xerez CD no conoce la victoria ante su rival -y sólo un triunfo en 11 encuentros-, la semana previa además siempre se vive de forma intensa y así la resume Adolfo: "Durante los días previos en el vestuario sólo se hablaba de ganar, como cuando nos enfrentamos a cualquier otro equipo, ganar. No se ha roto esa racha, pero en el siguiente derbi la podremos romper. El equipo ha estado bien, creo que la ocasión más clara de gol ha sido la nuestra, estamos tranquilos y con ganas de seguir. Somos conscientes de que era un partido con mucho morbo, donde las redes sociales se incendian, pero yo sinceramente te digo que de puertas para dentro es un partido más, queremos ganar y nos evadimos de la polémica", dijo.

Chapín está registrando esta temporada entradas por encima de los cinco mil aficionados, el día del Mirandilla se superaron los 10.000 y contra el Xerez DFC fueron 8.124 espectadores los que acudieron para dar un ambiente a juicio de Adolfo "espectacular, en una Segunda RFEF que se viva esto en Chapín, que es un estadio de Primera División... La fiesta que se ha vivido es para estar orgulloso de la ciudad y del equipo".

"El trabajo defensivo es colectivo desde arriba, desde los delanteros, el equipo está defendiendo bien, está siendo compacto, teniendo ahora más seguridad, es lo más importante para poder conseguir los objetivos"

El Deportivo suma por primera vez esta temporada tres porterías a cero y ha sumado siete de los últimos nueve puntos. La mejoría en defensa es ostensible y una de las claves para haber superado la mala racha del mes de noviembre: "El trabajo defensivo es colectivo desde arriba, desde los delanteros y creo que sí, que el equipo está defendiendo bien, está siendo compacto, teniendo ahora más seguridad que en anteriores partidos que no tuvimos, es lo más importante para poder conseguir los objetivos".

El sábado, último partido de la primera vuelta en Linarejos contra un Linares que sólo ha sumado 6 puntos de los últimos 27 disputados, pasando del liderato a la 12ª posición con dos puntos sobre el play-out y tres con respecto al descenso. Adolfo hace un balance bueno de la primera vuelta y también comenta la situación del último rival de 2024 antes del parón navideño: "El equipo creo que ha estado bien, tuvimos esa racha negativa, pero creo que son rachas que cualquier equipo, hasta los más grandes de Primera División, las tienen. Entonces, el balance que hago es positivo, nos falta el último partido de la primera vuelta, que nos va a colocar en una zona o en otra, pero creo que es positivo". "En Linares vamos a luchar por una victoria muy moral, porque irte de vacaciones con un triunfo nos metería en los puestos buenos de la categoría. Ganar allí nos vendría muy bien para afrontar lo que viene. Es un equipazo, pero son rachas, es fútbol y no tienn explicación. Seguramente en su vestuario estarán entrenando y compitiendo igual, pero están ahora atravesando esa mala racha, pero tenemos que saber que va a ser muy complicado ganar allí y que hay que salir a por todas para llevarnos los tres puntos. Nos tiene que servir para estar más vivos, en Linarejos no va a ser nada fácil".