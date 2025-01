Adri Rodríguez: "Es bonito que te reconozcan el trabajo y más en mi posición de pivote defensivo"

El centrocampista del Xerez CD Adri Rodríguez ha sido el mejor futbolista del Grupo X de Tercera RFEF de la temporada 23/24 en la cuarta edición de los Premios Golsmedia.com. El Deportivo logró el ascenso a Segunda RFEF como campeón y el isleño fue pieza indispensable en el equipo de José Carlos Romero 'Checa'. El mediocentro del Xerez CD se muestra "muy contento y agradecido a todas las personas que votaron. Siempre es bonito que te reconozcan tu trabajo y además es más complicado siendo pivote defensivo, pero aunque sea un premio individual sin el grupo no lo hubiera ganado. Si la gente cree que soy el mejor jugador del Grupo 10 de Tercera yo lo asumo y estoy encantado. Creo que el mejor jugador tenía que salir del Xerez CD porque para eso fuimos campeones", explica.

En estos mismos premios, el jugador del Xerez DFC Matías Ramos ha sido el mejor portero de la 23/24 en el Grupo X y Antonio Jesús Cobos el mejor entrenador por su labor en el Pozoblanco. Adri 'barre para casa' y comenta que "yo se lo hubiera dado a los tres de mi equipo, pero cada uno vota y lo respeto. Matías es amigo y creo que es un gran portero y Antonio Jesús hizo una buena campaña, no lo conozco pero hablan bien de él, hizo muy buena temporada el Pozoblanco".

"Muy contento por este premio, es complicado que se lo den a un pivote defensivo, pero está claro que sin mis compañeros no sería posible"

Adri está centrado en el partido del próximo domingo en Chapín contra La Unión, aunque todavía duele haber perdido dos puntos en el descuento del partido contra el Estepona: "Estamos doloridos y enfadados porque si aguantamos dos minutos más nos llevamos la victoria, que era importante. Sé que vamos a echar en falta esos puntos porque está todo igualado. Pero tambié somos realistas y el empate fue justo porque tuvieron muchas ocasioners y nosotros no dimos el cien por cien. Creo que nos pesó el cansancio, llevamos muchos partidos y muchas jornadas, fue un partido intenso, los rivales contra nosotros dan el 120 por ciento...".

"Los puntos de Estepona los podemos echar de menos porque está todo igualado, vamos partido a partido pero podemos dar guerra"

El equipo también encajó tras seis porterías a cero, pero Adri tiene claro que lo importante fue dejarse dos puntos: "Hubiera firmado el 1-2, los puntos duelen porque estamos pensando en la permanencia pero no dejamos de mirar arriba. Yo pienso en ganar puntos y partidos, en ese aspecto soy 'cholista', el partido a partido nos pondrá donde merecemos, pero tenemos que saber que podemos dar guerra y quién sabe si es este año. Queda mucho, tenemos que hacer cosas muy bien para quedar arriba porque hay rivales muy buenos, pero estamos ahí".

El domingo llega un rival directo como La Unión, al que se ganó en la primera vuelta con un gol de Santisteban y que sólo tiene un punto más que los azulinos, con la importancia que adquiere a partir de ahora el golaveraje particular: "Es un rival complicado que si está arriba es por algo y nos va a poner las cosas difíciles, tenemos que salir desde el minuto a muerte, vienen ahora dos partidos muy importantes y si los sacamos adelante creo que vamos a poder hacer grandes cosas aunque sin venirnos arriba. Va a ser un partido bonito, habrá un gran ambiente y eso ayuda. Esperemos que los tres puntos se queden aquí".

"En verano te comes todo lo que no en invierno, pero no puedo llegar como llegue en pretemporada, ahora me estoy cuidando"

El mediocentro cree que está en el mejor momento de su carrera y recuerda que le dieron un buen toque de atención tras llegar de las vacaciones de verano con varios kilos de más: "Ya no estoy verde, tengo muchos años de experiencia y físicamente me estoy cuidando. Lo he pasado mal, la gente más cercana lo sabe, he perdido bastante kilos y me he puesto en forma gracias a mis compañeros y al míster. Me costó coger la forma, soy diésel y también tuvimos dos meses de vacaciones y en verano te comes todo lo que no te comes en invierno (risas), es la verdad... no debería, me dieron el toque, multa... Pero yo lo asumo, es verdad, yo no puedo llegar en pretemporada como llegué, pero bueno ya pasó, de los errores se aprende y me veo muy bien, pensaba que la categoría me iba a costar un poco más y creo que me he adaptado bien".