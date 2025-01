Santisteban, un pichichi atípico en el Xerez CD

David Santisteban es el pichichi del Xerez CD y no es un goleador al uso. El delantero ha anotado desde que comenzó la temporada seis dianas, una de ellas de penalti, pero nunca ha sido titular y ha estado sobre el verde sólo 455 minutos en las veinte jornadas que se llevan disputadas. Pero hay más, cuando él marca, su equipo no pierde, le ha dado trece puntos y también puso su granito de arena en el resultado más abultado logrado por el Deportivo este curso, en Chapín en la primera vuelta frente al Juventud Torremolinos (3-1). Ahí es nada...

El delantero murciano tiene asumido su rol, pero ¿a quién no le gustaría salir de inicio al menos en un encuentro con esos registros? David estrenó su cuenta anotadora en la segunda jornada de liga ante el Recreativo Granada en la Ciudad Deportiva (0-1). Saltó al verde en el minuto 80 para suplir a Iago Díaz y en el 83' anotó rematando en el segundo palo un saque de esquina que previamente había peinado Sergio López en el primero. Tres puntos.

En la cuarta jornada y, en esta oportunidad en su casa, repetía. Frente a La Unión Atlético, rival esta semana de los xerecistas, establecía el 0-1 a los 81 minutos en una contra perfecta. Ante sus paisanos tuvo más protagonismo, ya que entró en acción en el minuto 55 por Nané, segundo artillero xerecista con 4 tantos. Otros tres puntos (más seis).

Una semana más tarde (quinta jornada), el Deportivo recibía en Chapín al Juventud Torremolinos y Santistebas se unió a la fiesta (31') Nané hacía un doblete y en la segunda parte (59') le sustituía. Cerró el marcador al establecer el 3-1 en el 71'. Seguía marcando, pero la titularidad se le resistía.

El Xerez CD entró en una dinámica negativa y el ariete también tardó en reencontrarse con el gol. En la 14ª jornada, el Deportivo, después de caer en el Pedro Garrido contra la Balona (1-2), tenía que ganar sí o sí en el Vicente Sanz al Don Benito y el delantero no falló. Los xerecistas, con las bajas de los lesionados Nané, Iago y Adolfo, y los sancionados Charaf y David García, no lo tenían fácil, pero contaban con su talismán. Una pena máxima sobre Armengol (85') la transformó Santisteban, que había entrado por Reina (71'), con tranquilidad y asumiendo la responsabilidad en un momento complicado. Otro más tres (nueve).

Santisteban celebra junto a Charaf su gol al Torremolinos en Chapín. / Xerez CD

De todos sus goles, el que más repercusión ha tenido fue el que logró en la 18ª jornada, la primera de la segunda vuelta, ante su exequipo y líder de la categoría, el UCAM. Santisteban marcó para el Xerez CD en el descuento. Checa le dio ocho minutos -suplió a Nané en el 82'- y en la prolongación hizo el 0-1, desatando la euforia de todos. Nadie hasta ese momento había sido capaz de doblegar al líder en su feudo. Otros tres (más doce).

Y a su última diana le puso la firma la pasada jornada en el Francisco Muñoz Pérez contra el Estepona. En el 66' dejó el campo Nané y le suplió y en el 76', 0-1. Ramón buscó a Misffut en línea de tres cuartos, el centrocampista filtró el balón para Santisteban y el ariete, que aguantó bien al central, se plantó ante Liceras y le batió sin remisión. En esta oportunidad, por primera vez un gol del murciano en solitario no sirvió para ganar. Los costasoleños empataron en el descuento. (1-1). Más uno (trece).

Checa confía en el delantero, le ha convocado en las veinte jornadas que se han disputado, pero no acaba de dar el paso de otorgarle galones en el once. ¿Los motivos? Hay argumentos para todos los gustos, pero lo que es irrefutable es que es el jugador del Xerez CD que más goles por minuto marca, seis en 455, uno cada 75,8 minutos. Que el ritmo no pare...