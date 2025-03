El Águilas, próximo rival del Xerez CD, pendiente del estado de su campo y molesto con los arbitrajes

El Xerez CD visita este sábado (19:00) El Rubial para medirse al Águilas FC tras atar la permanencia el domingo con su triunfo frente al San Fernando por 2-0 en Chapín y el cuadro de Checa, que ya tiene una propuesta para renovar sobre la mesa, se va a encontrar con un estadio que se espera esté apto para la disputa del encuentro, pero no en las mejores condiciones. Las fuertes lluvias caídas este martes en la Región ocasionaron destrozos y decenas de incidencias en la Comunidad, especialmente en la localidad costera.

Águilas se llevó la peor parte y el campo del cuadro murciano se ha inundado por completo. Con el paso de las horas y el trabajo de los operarios, el agua ha ido desapareciendo, pero no del todo. Además, ha que recordar que el cuadro blanquiazul ya tiene un partido aplazado, el de la jornada 25ª ante el Juventud Torremolinos, también por la lluvia.

El Águilas comenzó la temporada con algunas dudas, pero con el paso de las jornadas fue a más y cuando le cogió el pulso a la competición mejoró bastante sus prestaciones. Desde la jornada 13ª hasta la 23ª estuvo sin perder y comenzó a perfilarse como uno de los candidatos a pelear por el play-off de ascenso. Logró seis triunfos y cuatro empates, pero desde que superó al Xerez DFC en Chapín y al UCAM no encuentra el camino de la victoria y encadena tres fechas sin vencer, con una derrota en Estepona (3-1) y dos igualadas, que le han frenado y le han puesto más complicado engancharse al tren de la pelea por subir. Firmó tablas contra el Cádiz Mirandilla (1-1) y Orihuela (1-1) en casa, en un partido en el que no terminaron contentos con el arbitraje. La entidad criticó la labor del colegiado y Fran Alcoy se quejó en rueda de prensa de dos "penaltis claros" que no le habían señalado a su equipo, al tiempo que recordó que llueve sobre mojado porque ya en otros compromisos se vieron perjudicados.

El encuentro ante el Deportivo es una final para ellos, ya que si no lo sacan adelante, con poco margen, perderían la ilusión de luchar por la parte alta y dirigentes, técnicos y jugadores esperan el respaldo de la grada, aunque el partido ha sido declarado día de ayuda al club. Son novenos con 38 puntos cuando restan siete citas para el final. El Deportivo es uno de los rivales directos del Águilas en estos momentos, ya que es sexto en la clasificación con 42 unidades, de ahí que el choque sea más importante todavía.

Este encuentro se lo va a perder por sanción Morillas, que vio la quinta tarjera amarilla el domingo, pero están aptos futbolistas como Tropi, Chinchilla o Darío, que durante mucho tiempo estuvieron fuera por lesión, pero que, ahora, poco a poco van recuperando sensaciones y están aportando bastante al equipo.

El Xerez CD ganó 0-2 en su única visita al Águilas en Segunda B en el curso 99/00. / Diario de Jerez

Un antecedente, un triunfo

El Deportivo, a lo largo de su historia, sólo ha visitado al Águilas en una oportunidad y de eso hace ya 25 años. Fue en la temporada 99/00, una campaña en la que Nene Montero era el entrenador azulino. El Deportivo, el 12 de marzo del 2000, se impuso por 0-2, con goles de Ortiz y Fali Montes en un partido completo, que le servía para mantener el pulso a Granada y Ceuta en lo más alto dela tabla. En ese compromiso, los azulinos se reencontraron con el triunfo lejos de Chapín tres meses después y terminaron disputado el play-off de ascenso a Segunda A, pero no ascendieron. Hércules, Zaragoza B y Universidad de La Palmas, que subió, fueron sus adversarios.

En Águilas jugaron González, Juan Pedro, Jesule, Gallardo, López Ramos, Julio Cobos, Joselito Vega (Ico, 85'), Ortiz, Maikel (Jesús Mendoza, 63'), Francis (Juanlu, 80') y Fali Montes. En aquella plantilla también había jugadores importantes como Emilio Viqueira, Julio Pineda o Paquete Higuera que no participaron en ese partido.