Preocupación en el Xerez CD por la rodilla de Chacartegui

La plantilla del Xerez CD ha regresado este lunes a los entrenamientos con una sesión suave y de descarga para los que fueron titulares en el choque disputado en Linarejos. El Deportivo ha tenido una jornada de recuperación y también de reflexión después de las palabras de Diego Galiano, quien aseguró tras el encuentro contra el Linares Deportivo que a su equipo le había faltado personalidad con balón y que no supo sufrir cuando el partido así lo requería. Los xerecistas se colocaron dos veces por delante, pero un penalti y un autogol de Ismael provocaron el empate de los locales.

El partido en Linarejos ha dejado además secuelas para el conjunto azulino. Felipe Chacartegui, que pasa por ser uno de los mejores refuerzos que la dirección deportiva ha cerrado en el mercado de verano, llegó muy justo por una fastidiosa fascitis plantar que sufre desde hace unas semanas. El lateral izquierdo fue de la partida, pero a los 55 minutos pidió el cambio. El motivo, no obstante, preocupa, ya que el futbolista, tras un salto, sintió un pinchazo en una rodilla y se va a someter a una resonancia para conocer el alcance exacto de la lesión.

De esta forma, el defensa azulino está prácticamente descartado para el encuentro que el Xerez CD disputa en Totana a partir de las 11:30 horas contra La Unión Atlético (Unión Malacitano), segunda y exigente salida para los xerecistas para medirse a un equipo con el que está empatado a 15 puntos y que pasa por ser el menos goleado del Grupo 4 junto al Puente Genil, aunque los pontanos tienen un partido menos.

De confirmarse esta importante ausencia, Diego Galiano tendría que varias una semana más el once habitual. Las opciones pasan por trasladar a Ricky a la banda izquierda y 'bajar' a Javi Rodríguez al lateral derecho o bien confiar de nuevo en Leo Vázquez, que debutaba en liga con los xerecistas sustituyendo a Chacartegui.

Por otro lado, el que sí parece que va a llegar sin problemas el choque del domingo es Adri Rodríguez. Al mediocentro se le echó de menos en Linarejos y, recuperado de la sobrecarga que le dejaba fuera de combate este pasado fin de semana, debería ser de la partida en el exigente compromiso del equipo en el Juan Cayuela murciano.