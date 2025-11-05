El singular caso de La Unión, próximo rival del Xerez CD

El Xerez CD prepara ya con intensidad el duelo de este próximo domingo 9 de noviembre en el Juan Cayuela de Totana frente a La Unión Atlético. Los azulinos atraviesan un momento dulce de resultados, llevan cinco semanas consecutivas sin perder en las que han sumado 11 puntos de 5 posibles y están situados en la séptima plaza con las mismas unidades que la Deportiva Minera, quinta y en play-off de ascenso, y de su rival esta próxima jornada.

Al menos en el aspecto deportivo, el equipo minero se está manteniendo a flote con buenos resultados pese a la marejada que vivió la entidad el verano pasado. Como se sabe, el club dejó el pueblo murciano de La Unión para marcharse a Málaga de la mano del empresario Daniel Pastor -quien fue en su momento administrador concursal del Málaga CF- tras la aprobación de las asambleas de las federaciones murciana y andaluza respectivamente. La intención era competir en el Estadio Ciudad de Málaga bajo la denominación de CD Unión Malacitano. Sin embargo, a pocas semanas del inicio liguero llegó el varapalo del Juez de Competiciones de la RFEF, desautorizando el cambio de sede, devolviendo al club a tierras murcianas y obligándole a jugar con su antigua denominación: La Unión Atlético.

Ante la nueva realidad, la entidad diriga por Pastor optó por negociar con el Ayuntamiento de Totana para disputar sus encuentros en el Juan Cayuela, aunque el equipo sigue entrenando en la localidad andaluza. La primera jornada deparó un episodio rocambolesco cuando el árbitro del partido contra el Antoniano no permitió a los murcianos jugar con su indumentaria argumentando que el escudo (del Unión Malacitano) no se correspondía con el oficial aprobado por la RFEF, teniendo que jugar el encuentro con una segunda equipación del equipo lebrijano.

Buen arranque

Pese a estos reveses, en lo deportivo La Unión Atlético arrancó la temporada con seis jornadas invicta y con el sello personal de José Miguel Campos. El técnico apuesta por una solidez defensiva a partir de la cual construye el juego. De hecho, los murcianos y el Puente Genil son los dos equipos menos goleados de la categoría, con tan sólo cinco tantos encajados en las nueve primeras jornadas. La temporada pasada ya fue el conjunto que menos goles recibió (19), quedándose a las puertas de un ascenso que tenía en la mano a falta de dos jornadas y cinco puntos de ventaja sobre el Torremolinos.

La Unión inició el periplo liguero con dos empates consecutivos, el referido en Lebrija y frente al Xerez DFC en el primer partido en el Juan Cayuela. Christian Dieste adelantó a los jerezanos y Mario, con un zapatazo desde fuera del área establecía la igualada. Posteriormente, llegaron tres victorias en las cuatro siguientes jornadas venciendo a Lorca Deportiva (1-2), Melilla (1-0) y Linares (3-1), con un empate por medio en Puente Genil (0-0). Los murcianos cederían sus dos primeras derrotas, además seguidas, contra Deportiva Minera (1-0) y Recreativo (0-1), siendo los onubenses los únicos que han ganado de momento en el Juan Cayuela.

La mala racha la rompía el pasado fin de semana en casa del Almería B con un inapelable 0-3. David Márquez abrió el marcador de falta directa y con la inestimable colaboración del meta local y en la segunda mitad Santos y Chus Ruiz aprovechaban dos errores garrafales de los centrales almerienses para anotar a la contra.

Ferrón, baja

El delantero centro Francis Ferrón, uno de los jugadores clave en el equipo de Campos, se va a perder el encuentro por sanción tras ser expulsado en la Ciudad Deportiva almeriense. El algecireño, titular en Almería, vio la roja directa en el banquillo una vez sustituido al dirigirse al asistente de la banda en los siguientes términos: "¿De dónde te has escapado, subnormal?", según reflejó en el acta el colegiado del encuentro, Juan José Lidón Rocamora. El punta es el máximo goleador de su equipo con dos tantos, los mismos que suma Santos.

Campos va a recuperar para el encuentro contra el Xerez CD a Mike Cevallos, delantero centro que Diego Galiano tuvo a sus órdenes la pasada temporada en el Atlético Antoniano y al que sacó un enorme rendimiento. Con los lebrijanos anotó 8 tantos el curso pasado, aunque todavía no se ha estrenado como goleador en su nuevo equipo.