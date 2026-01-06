El análisis del derbi: a Charaf le sobró talento y a Rivelott, coraje

Un partido de fútbol entre dos clubes de Jerez de la Frontera, con casi catorce mil espectadores en las tribunas en la cuarta categoría del fútbol español, 'reventaría' cualquier argumento sobre las prioridades del jerezano. Que las motos, que los caballos, que la Semana Santa, que la Feria de mayo y más, por un par de horas quedaron en el olvido. Un espectáculo como este merecía un campo de juego en mejores condiciones luego del 'abuso' al que fue sometido últimamente. Pensaron algunos que era de césped artificial.

Y yendo al fútbol puro y duro, dos equipos con prioridades diferentes, separados por cinco puntos en la clasificación. El local, Xerez CD, un equipo con jugadores muy polivalentes, se jugaba no perder comba con el grupo de avanzada en la tabla; apostó a ayudar más a Adri en la contención y salida de balón a través de Ismael y buscando profundidad por carriles externos. Por la visita, el Xerez DFC, posicionalmente más conservador en sus onces iniciales y con Parejo en el banquillo, intentaría mantener la dinámica de sumar en cada partido y evitar hundirse más en la clasificación.

Desde la salvada de De la Calzada a tiro de Ekiza al comienzo (minuto 7), hasta la tarjeta amarilla a Yago Gandoy que provocó el único gol del partido, con pérdida de marcaje incluida en el gol de Adri, pasaron 5 minutos. Nuevamente el laboratorio del entrenador local funcionó. El cuatro azulino la incrustó en la red con calidad suprema. La pregunta de siempre: ¿defender en zona, marcar al hombre o defender mixto? Un tema donde cada entrenador tiene su biblia. Fueron veinte minutos de vértigo donde Mati Castillo por derecha 'acalambró' a Carlos Daniel. Javi Rodríguez absorbió a Beni mientras Zelu, jugando entre los centrales verdes, sacándolos de su zona, provocaba faltas buscando las espaldas de los medios visitantes, desequilibrados defensivamente hasta la primera media hora.

Curro Rivelott tuvo que multiplicarse para jugar por él y por sus compañeros. Corrió, cubrió, quitó y pasó. Sus incursiones desde atrás, generaron sorpresa por lo inesperado. Muchas veces, nosotros, los entrenadores, pedimos a nuestros futbolistas que se muevan armónicamente y en bloque para intentar controlar el ritmo del juego, pero dentro del campo, los que hacen y deshacen son ellos. La historia y el presente así lo certifican.

Gandoy ayuda a Adri a colocarse el brazalete. Hasta ahí se marcaron. / Maor Rozen.

Con Ricky entrando hacia el centro para proyectar a Chacartegui por izquierda y el talentoso Charaf con un despliegue técnico y de comprensión táctica superior, marcando ritmos y compases, el XCD estuvo cerca de aumentar ventaja y liquidar el partido en pocos minutos. En la mejor jugada del partido, iniciada por el #azulino, Chacartegui 'reventó' el travesaño. Cada entrada por banda marcaba situación de gol, con muchos “uyyy” en las gradas, de propios y extraños. La visita, groggy en defensa. Parejas de baile ocasionales se vieron en la primera parte. Yago/Adri e Ilias/Ismael, se miraban de reojo, permutando entre ellos según el sector de ataque.

La segunda parte, con el visitante más ordenado en su centro de campo, fruto de la inclusión de Parejo (históricamente jugador para derbis) y el local replegado en su campo para buscar la salida al contraataque, mostró un cambio en la iniciativa del juego, aunque sin chances claras de marcar. El XDFC modificando sistema de juego a cada sustitución realizada y con líneas de tres atrás, resultó un caldo de cultivo para que el XCD jugara en profundidad entre los tres centrales.

La entrada de Jaime López en banda izquierda ocupó a los verdes que improvisan a Rivelott como lateral derecho, controlando las subidas de Chacartegui. Con Franco se buscó velocidad por el lado opuesto. Cambio de jugadores pero no de organización. Las variantes del XDFC no redituaron. Jugando con dos puntas, con un eléctrico Diego Iglesias y Sergio García por bandas, estaba escrito que la idea era cruzar balones al área desde las bandas, y de esa forma la mejor chance para la visita rozó el empate a pocos minutos del final. 1-0 y fin de la historia.

En los derbis, la justicia en un resultado es un simple tópico. El Xerez CD ganó, sigue arriba iluminando un camino por delante con un rendimiento colectivo sólido y casi sin fisuras defensivas. El Xerez DFC vuelve a su realidad que impone retoques necesarios en la plantilla. Así y todo, en una categoría de irregulares rendimientos en la mayoría de los equipos, un solo gol de diferencia a veces es suficiente para escalar hacia la gloria o tropezar.

Existiendo dos clubes con tanta afición en la ciudad, queda desear lo mejor a ambos y que solo 'la pelotita' decida sus destinos. ¡Que así sea!