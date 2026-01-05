Xerez DFC: de menos a más y un punto de inflexión

No ha sido la primera vuelta soñada por los aficionados del Xerez DFC, que este curso esperaban un salto de calidad de su equipo para no pasar los apuros de la temporada anterior, en la que se firmó la permanencia en la penúltima jornada de liga ganando el derbi frente al Xerez CD a finales de abril. Desde entonces, la dirección deportiva y la directiva se marcó como objetivo un año más la salvación, pero sin las penurias de la 24/25.

La realidad es bien distinta y el Xerez DFC ha llegado a la mitad del curso con 22 puntos, que son los mismos que sumó hace un año, si bien las sensaciones son diferentes y el equipo ha ido de menos a más con el paso de las jornadas, necesitando un cambio en el banquillo -se prescindió de Antonio Fernández y llegó Diego Caro en la novena jornada- para marcar ese punto de inflexión, pese a que el cuadro azulino rompía su buena dinámica de ocho partidos sin perder cayendo en el derbi de este pasado fin de semana frente al Xerez CD.

Los xerecistas han llegado a la 17ª jornada ocupando puesto de play-out con 22 puntos, los mismos que suman el Puente Genil, que se sitúa en descenso. El peligro es evidente y la sensación es que el equipo ha dado un pasito atrás después del empate contra el Lorca con el que cerró 2025 y la derrota frente al XCD. En ambos encuentros, los de Diego Caro no han visto puerta después de ser junto a Barcelona y Racing de Santander los tres únicos equipos que habían marcado en todos sus partidos.

Dos etapas

La primera vuelta de los azulinos se puede dividir en dos: la etapa Antonio Fernández y la de Diego Caro. Con el gallego en el banquillo -se ganó la renovación tras salvar al equipo el curso pasado-, los azulinos sólo habían sumado 6 puntos en las primeras 8 jornadas, protagonizando el peor arranque de su historia. Tras iniciar el campeonato con una derrota en casa frente a la Minera en una mala tarde de Perales, los xerecistas empataban contra La Unión y en casa frente al Malagueño, perdían en Jaén y sumaban la única victoria del periplo Fernández Rivadulla ante el Yeclano. La derrota en Murcia y el empate en casa contra el Águilas fue el preludio de la destitución del ourensano, fraguada tras la derrota en Almendralejo.

A tres puntos de la permanencia y ocupando la antepenúltima plaza, la directiva no esperó más, destituyó a Antonio Fernández y confió el barco a Diego Caro. El cordobés cambió el sistema, pasó a jugar con línea de tres centrales y dos carrileros y los resultados comenzaron a llegar. Debutó con triunfo en casa frente al Antoniano, no pasó del empate en Chapín contra el Almería B y puntuó en Melilla gracias a un tanto sobre la bocina de Dieste. Luego llegaron dos victorias seguidas frente a Puente Genil y Estepona, el empate en casa contra el Recre y tres puntos más en Linarejos. Por entonces, el XDFC ya estaba fuera del descenso y ascendía a la 9ª plaza, aunque seguía con los mismos puntos que el equipo que ocupaba puesto de play-out.

El empate en Chapín frente al Lorca y la derrota contra el Xerez CD han devuelto al Xerez DFC a terreno pantanoso, es 13º con los mismos puntos que el Puente Genil, en descenso por peor golaveraje general y el choque de este próximo domingo contra La Unión se antoja vital para no caer de nuevo al abismo. En consecuencia, el Xerez DFC pasó de tener 6 puntos en los ocho primeros partidos a 16 más en los nueve siguientes.

Debilidad defensiva

El gran debe del equipo azulino ha estado en esta primera vuelta en los goles que ha recibido, sobre todo en el primer tramo de la competición. El ataque no es un problema, Dieste está entre los máximos artilleros del grupo con 6 tantos, si bien no ha visto puerta en las cuatro últimas jornadas. El equipo es el quinto más goleador del campeonato (20) sólo superado por UCAM, Extremadura, Minera y Águilas; pero en defensa la cosa cambia, con 19 tantos encajados en 17 encuentros.

El cuadro azulino ha pasado por varios problemas incluso antes de iniciar la liga. Antonio Salguero se marchaba al Girona y llegaba para suplirle Ekerette Udom, que a la postre ha sido una de las gratas noticias para los xerecistas. Mauro Lucero se rompía el cruzado en la segunda jornada y en la portería hubo otro 'incendio' tras las malas actuaciones de Perales, que pasaba al ostracismo llegando Florentin Bloch, que ha resultado todo un acierto. Diego Iglesias, Carlos Daniel, Gandoy, Ekiza -de menos a más- y Dieste han sido las notas más positivas -junto a Ilias, diferencial en la primera vuelta-, pero por contra se esperaba muchísimo más de jugadores como Curro Rivelott -que se ha entonado en los últimos encuentros-, Fran Viñuela y Emaná. Alguno podría acabar saliendo en este mercado de invierno.

En comparación con la primera vuelta de la pasada temporada, el Xerez DFC ha calcado los números (22 puntos), si bien este curso la liga está mucho más apretada y si en la 24/25 el primer equipo en puesto de descenso era el San Fernando con 18 unidades, en la 25/26 es el Puente Genil con 22. Finalmente, la salvación estuvo en los 40 puntos que precisamente marcó el Xerez DFC, mientras que el play-out lo disputó el Villanovense (que acabaría descendiendo) con 38 y el descenso se quedó en los 37 de la Balona.