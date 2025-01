Atar a David García, prioridad para el Xerez CD

David García se ha convertido en uno de los mejores jugadores del Xerez CD durante la primera vuelta del campeonato en el Grupo 4 de Segunda RFEF. El centrocampista sevillano es el futbolista que más minutos ha acumulado en el primer tramo liguero con un total de 1.396, sólo se perdió el choque contra el Don Benito por acumulación de amonestaciones, siendo titular en las 16 jornadas restantes, completando todos los encuentros salvo el día de la Balona, cambiado en el descanso.

Innegociable para José Carlos Romero Checa, el sevillano de sólo 21 años -no cumple los 22 hasta el próximo mes de septiembre- llegó al Xerez CD este pasado verano procedente del Huesca B, donde fue uno de los pilares del equipo aragonés. Con 18 años ya había debutado en Primera RFEF en su etapa en el Extremadura. Llegó al Deportivo como apuesta de futuro y sus buenas actuaciones no están pasando desapercibidas, hasta el punto de que son varios clubes los que tienen puesto el ojo en el mediocentro, uno de ellos el Cádiz Mirandilla, club que sigue al centrocampista desde hace tiempo. No obstante, desde el Xerez CD se apunta a que nadie de la entidad amarilla se ha puesto en contacto para preguntar por el mediocentro, teniendo en cuenta además el factor de que las relaciones entre ambas entidades son muy buenas.

Por este motivo, el Deportivo pretende renovar a una de sus jóvenes perlas en una operación similar a la que llevó a cabo la temporada pasada con Geovanni Barba. El central portuense también fue de los más destacados del equipo en Tercera RFEF y ante el interés de algún que otro club la entidad xerecista movió piezas y le ofreció una renovación supeditada al ascenso de categoría, como así sucedió finalmente. La idea con David García es la misma y dentro del club se muestran confiados en que el centrocampista acabe la temporada en las filas del equipo de Checa, que se encuentra actualmente quinto y en puesto de play-off de ascenso a Primera RFEF.

Por otra parte, la entidad azulina trabaja en los refuerzos una vez abierto el mercado invernal. La dirección deportiva se centra en la búsqueda de un lateral izquierdo para suplir la baja de Álex del Río, quien pidió la carta de libertad hace unos días esgrimiendo motivos personales. El jerezano Roberto Barba era una de las alternativas sobre la mesa, aunque no ser futbolista sub-23 le ha quitado opciones de poder recalar en el Deportivo. El otro perfil que anhela la dirección deportiva es el de un extremo con regate que se adapte a ambas bandas.