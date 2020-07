La campaña de socios del Xerez CD, casi lista

Los gestores del Xerez CD, a la vez que planifican la plantilla y los equipos de Afición Xerecista para la próxima campaña, trabajan en la campaña de socios y la tienen casi a punto. El Deportivo mantendrá precios similares a los del pasado curso y premiará a los abonados por los partidos que no se pudieron jugar en La Granja como local por el Covid-19.

Devolver el dinero en la situación en la que se encuentra el club es totalmente inviable y se han decantado por compensar a los aficionados que repitan y continúen apoyando al equipo. Además, negocian con varios patrocinadores ayudas para realizar un regalo a los socios junto al carnet.

Cuando se paralizó la Liga en el mes de marzo, los de Juan Carlos Gómez tenían aún que jugar cuatro encuentros y descansar una jornada, la del Écija por la retirada del club astigitano. Debían recibir a Antoniano, Gerena, San Roque de Lepe y cerrar la competición frente al Utrera, uno de los cuatro equipos que va a disputar el 'play-off' de ascenso a Segunda División B.

La intención del club es darla a conocer en breve pero le faltan flecos y también están pendientes tanto del formato de competición -subgrpos y número de partidos a disputar en cada fase- como de si finalmente habrá público en los campos desde el momento en el que arranque la Liga, fijado en principio para el próximo mes de octubre.

El curso pasado el Xerez CD superó la cifra de mil socios y el objetivo es repetir, ya que será una de las principales fuentes de ingresos del club y mucho más si se tienen en cuenta las limitaciones que Sanidad puede marcar.

Los precios de los abonos de la pasada temporada oscilaron entre los 160 euros del Rafa Verdú, los 100 del general y los 70 de los desempleados y mayores de 65 años y el mensaje de la campaña buscará tocar la fibra de los xerecistas para que sigan apoyando a un club que el próximo mes de septiembre cumplirá 73 años.

Juan Luis Gil 'Titín', uno de los representantes de la comisión de socios que gestiona el club, explica que "tenemos la campaña avanzada, con varias propuestas pero aún tenemos que esperar un poco para terminar de amarrar todos los aspectos".

El Deportivo, lógicamente, tendrá en cuenta que "hay que premiar a nuestros socios más fieles por los partidos que no pudimos jugar en La Granja. No podemos devolver el dinero porque la situación es la que es pero tendrán diferentes compensaciones. De ellos depende nuestra viabilidad y les vamos a compensar. La medida más generalizada entre los clubes más modestos es de la hacer descuentos, ojalá pudiésemos poner en marcha otro tipo de iniciativas pero no hay medios".