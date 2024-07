La campaña de socios 'mi vida es el Xerez CD' tira de corazón para tener respaldo en Chapín

Jerez/El Deportivo para sus aficionados es puro sentimiento. Y el club ha tirado del lema 'mi vida es el Xerez CD' para tocar la fibra más sensible de sus seguidores en su campaña de socios y conseguir el máximo apoyo en Chapín de cara a la temporada 24/25. La entidad lanzó una precampaña el pasado mes de junio 'a por el 2º paso' que permitía a los actuales abonados hacer una reserva para asegurarse el mejor lugar posible en Chapín, resultó un éxito y ahora espera que esas cifras se disparen. De hecho, el aforo de Tribuna está prácticamente completo.

La campaña ha visto la luz este miércoles en el Hotel B&B de Chapín, en un acto que ha contado con la asistencia del presidente Juan Luis Gil, los consejeros Jorge Garrido, Alejandro Calderón y Alan Romero, los jugadores de la primera plantilla Migue García, Iago Díaz y Armengol, los patrocinadores de la entidad y un buen número de aficionados que quisieron arropar a los dirigentes en la puesta de largo de este lanzamiento.

Carlos López, jefe del departamento de comunicación de la entidad, explicó el contenido de la campaña que ha elaborado junto al resto de compañeros prensa, y justificó los motivos de centrarla en la historia de superación de cinco xerecistas que a lo largo de su vida han tenido que hacer frente a momentos complicados. Luismi González, Francisco Javier Zuasti, Antonia Castro, Juan Luis Gil y Antonio Fernández y Sita del Rosal son los protagonistas.

López explicó que "estos cinco xerecistas de condición nunca perdieron la fe ni la voluntad para seguir adelante, igual que el Xerez CD, que durante la última década ha protagonizado una lucha diaria para sobrevivir. Perder la esperanza nunca fue una opción. Luismi González presume de superar dos infartos, Francisco Javier Zuasti ha conseguido sobreponerse a una tetraplejia y acabar fundando su propia empresa, Antonia Castro se ha convertido en un símbolo de resistencia en su lucha por conseguir justicia para su hijo, Juan Luis Gil libró una batalla a vida o muerte en la pandemia y, por último, Antonio Fernández y Sita del Rosal, que han demostrado que no hay nada en este mundo que pueda vencer al amor".

Los detalles

El club abrirá para la próxima temporada se abrirán tres gradas de Chapín, Tribuna, Preferencia y Fondo Sur, en se convertirá en una especie de 'Fan Zone', en la que irán ubicadas las peñas y los jugadores de cantera y lanza un carnet de simpatizante, que va destinado a todos aquellos aficionados que no puedan acudir a Chapín de forma regular, con un precio de 60 euros, que permite asistir a tres partidos en Preferencia -la entrada habrá que solicitarla en el club- sólo de liga regular y disfrutar gratis durante toda la temporada de la televisión del club.

Del mismo modo, mantiene el abono Rafa Verdú, que permite acceder a todos los partidos de la temporada, incluso los dos medios días del club, de la Copa del Rey y del play-off, y también el familiar, que incluye dos adultos y dos niños menores de 16 años.

Iago Díaz, Armengol y Migue García no se han perdido la presentación de la campaña de socios.

Carnés online

La entidad permite esta temporada que sus aficionados se puedan sacar el carnet a través de internet y recibirán un carnet digital con el que podrán acceder al estadio, aunque también pueden pasar a recoger un físico por la sede. Eso sí, advirtió que los socios que hayan hecho ya su reserva no podrán formalizar el trámite que les falta online, tendrán que acudir al club para obtener el descuento de 50 euros que depositaron en su día. Los abonos familiares también deben pasar por la oficina.

Garrido también adelantó que todos los socios que se saquen su carnet Rafa Verdú o familiar entrarán en un sorteo a través de una 'ruleta xerecista' con diferentes premios donados por los patrocinadores.

Palcos

Sobre los palcos, el vicepresidente Jorge Garrido desveló que "estamos negociando con el Ayuntamiento tanto las condiciones como el número, pero aún no las tenemos cerradas y no queremos ofrecer algo que no podemos garantizar. Una vez se cierren los contactos, los palcos se pondrán a la venta y dependerá del número que nos cedan así actuaremos. Los del pasado curso tienen preferencia y el resto, en caso de tener peticiones, se sortearían entre los socios que estén interesados".

Los precios