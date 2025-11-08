Campos: "El Xerez CD es un equipo importante de la categoría y ha mejorado el equilibrio de su plantilla"

El CD Unión Malacitano, al igual que la pasada temporada aunque en unas circunstancias muy especiales por tener su sede en Málaga y jugar en Murcia, se ha convertido en uno de los equipos aspirantes al play-off de ascenso a Primera RFEF, se encuentra en la sexta plaza, empatado a puntos con Minera, Águilas y Xerez CD, su rival de este domingo (11:30) en el Juan Cayuela de Totana, y rompió la pasada jornada con un triunfo (0-3) frente al Almería B una dinámica de tres derrotas seguidas, en liga contra Minera y Recre y en Copa ante el Ceuta.

José Miguel Campos, técnico del cuadro unionista, destaca sobre el estado de su plantilla que "necesitábamos un triunfo, teníamos que cortar la dinámica de derrotas seguidas y no era fácil porque el esfuerzo de la Copa ante el Ceuta fue notable. El partido llegaba en un momento importante y lo salvamos ante un rival que está haciendo un fútbol que no se está viendo reflejado en la clasificación, ante un rival joven, que comete errores fruto de la inexperiencia. Trabajamos bien, fuimos superiores en el tramo final cuando adelantaron las líneas y estamos contentos con la victoria".

Ahora, se miden al Deportivo, un rival, bajo su punto de vista, "totalmente diferente. El partido será distinto, en una superficie que no tiene nada que ver con la de Almería, nuestro campo no está en las mejores condiciones posibles y tenemos que entender y aprender qué tipo de juego y acciones tenemos que hacer en cada momento. Va a ser un encuentro complicado, que se va a decidir por detalles frente a un conjunto importante de la categoría, que ha mejorado mucho el equilibrio en su plantilla, tiene dos registros de juego, son capaces de jugar directo y de generarte cosas interesantes y son capaces de jugar indirectos o asociados, con futbolistas importantes por dentro. Va a ser un partido, como he comentado, que se va a decantar por matices, entre dos equipos con registros parecidos tanto en victorias, derrotas como en goles a favor y en contra. Será un encuentro que habrá que trabajarlo mucho".

Una vez superado el primer tramo de la competición, Campos considera que su equipo "tiene margen de mejora. Un tercio de la plantilla sigue, dos son nuevos y vamos mejorando poco a poco. El estilo de juego nuestro cuesta trabajo hacerlo en campos como el de Totana por su estado, pero hay que aprender. Creo que estamos en un buen momento para refrendar las sensaciones que estamos mostrando, aunque no será fácil ante el Xerez CD. Tendremos que hacer un partido completo y estamos en disposición de sacarlo adelante".