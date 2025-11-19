El centrocampista del Xerez CD Adri, sancionado con dos partidos

Buenas y malas noticias para el Xerez CD. El Juez Único de Competición de la RFEF ha desestimado el recurso presentado por el Deportivo para dejar sin efecto la tarjeta roja directa que vio el centrocampista Adri Rodríguez el domingo en el partido ante el Lorca Deportiva y ha sido sancionado con dos encuentros, por lo que será baja esta semana contra el Yeclano en La Constitución y el próximo domingo (18:00) 30 de noviembre frente al Real Jaén en Chapín.

Adri fue expulsado en el minuto 62 de partido por el colegiado Gil Arenas por "dar un codazo en el pecho de un contrario sin estar el balón en disputa de estos, haciendo uso de fuerza excesiva" y Competición, pese a las imágenes aportadas por el club azulino, ha hecho prevalecer el criterio del árbitro.

De este modo, Diego Galiano tendrá que retocar la medular, una zona que estaba funcionando bastante bien con Adri Rodríguez e Ismael, que ahora tendrá nueva 'pareja de baile', que puede ser Charaf si se tiene en cuenta las decisiones del entrenador azulino en otros encuentros cuando no estuvo el pivote.

Mientras, la evolución de los tres lesionados es favorable, pero todavía es pronto para saber si finalmente estarán los tres en condiciones de entrar en la lista de convocados del sábado para Yecla. Ricky Castro es el que mejor lo tiene para regresar, ya que está evolucionando bastante bien, Josete está pisando el acelerador y tiene "buenas sensaciones, voy a intentar estar a las órdenes del míster" y Chacartegui todavía arrastra molestias y también trabaja al margen del grupo. Todavía restan tres sesiones de trabajo para continuar mejorando.