El único cara a cara entre Yeclano Deportivo y Xerez CD, de color azulino

Yeclano Deportivo y Xerez CD ya preparan su vital compromiso del domingo (17:00) en La Constitución, con algo más que tres puntos en juego. Los azulgranas defiende su condición de invictos e imbatidos como locales y quieren olvidar el tropiezo del domingo ante el que era colista Almería B (0-1) para escalar en la tabla y volver a puntos de play-off (tiene 17 puntos, uno menos que su rival) y el Deportivo encara su salida con el reto también de sumar, en este caso para confirmar sus excelentes registros lejos de Chapín ante conjuntos de la parte alta de la tabla (Águilas, Recre y La Unión) también después de recibir un revés como local frente al Lorca (0-1), el adversario más en forma de la categoría hasta el momento.

Ni Diego Galiano ni Iván Martínez terminaron sus citas de la pasada jornada satisfechos con el rendimiento de sus jugadores y los dos técnicos tienen dudas por culpa de las lesiones de algunos de sus futbolistas importantes. Están pendientes de poder recuperar a algunos para encarar una cita sin precedentes en liga.

Azulgranas y azulinos se han medido en una oportunidad y fue en Copa RFEF en el curso 21/22. El Yeclano Deportivo, fundado en 2004 tras la desaparición del histórico Yeclano CF, comenzó a competir en las categorías más bajas de fútbol y no ha coincidido con el Deportivo en liga.

El delanteroo Rubén Jurado es felicitado por sus compañeros tras anotar el 0-1 al filo del descanso en La Constitución. / Xerez CD

El 13 de octubre de 2021, los dos equipos se medían en los cuartos de final de la Copa RFEF en La Constitución y la escuadra entrenada entonces por Emilio Fajardo se impuso por 0-2 y daba un pasito más en su sueño de disputar la Copa del Rey. Rubén Jurado, con un gol en el último minuto de la primera parte, e Iván Gutiérrez, con otro en la recta final del partido, firmaban una victoria importante.

Los xerecistas se impusieron en un partido duro y complicado, típico de Copa, en el que fueron de menos a más, en el que no faltó emoción y en el que azulinos tuvieron que ponerse el mono de trabajo para doblegar a un rival al que logró desactivar. Jugaron Satoca, Cancelo, Lucas Correa, Rodri, David León, Adri Rodríguez (Álex Pavón, 50'), Álex Colorado, Juanito (Óscar, 77'), Borja (Rubén Sánchez, 77'), Joselillo (Iván Navarro, 64') y Rubén Jurado (Iván Gutiérrez, 77'). De aquel once, un superviviente en la plantilla actual, Adri Rodríguez, expulsado el domingo frente al Lorca y pendiente de la decisión del Juez Único de Competición para saber si puede repetir.

Al Deportivo solo le restaba una escala más para disputar la Copa del Rey, era una eliminatoria que se jugaba el 27 de octubre en el Pedro Garrido frente al potente Córdoba y el sueño que terminó de manera cruel. Un fallo garrafal del portero Marc Vito dejó los azulinos sin la recompensa. Un combativo cuadro azulino no pudo con un buen rival, que tiró de calidad y oficio para pasar la ronda. Rubén Jurado y José Alonso fueron expulsados en una tangana después del tanto de Simo (28'), ya que los locales reprochan al árbitro que no detuviese el juego al tocar el balón en un cable en la jugada que precedió al tanto, y Juanito estrelló un balón en el poste en la segunda parte.

Jesús Pereda era el entrenador del Xerez CD en la derrota por 6-2 en Yecla en el curso 95/96. / Diario de Jerez

Dos goleadas contra el Yeclano CF

Pero si el actual Yeclano y el Xerez CD no se han medido en liga, sí que lo hicieron el ya desaparecido club azulgrana, del que es heredero el actual, y el combinado azulino. Dos veces se midieron en el Grupo IV de la extinta Segunda B y los dos enfrentamientos se saldaron con goleadas de escándalo para los murcianos a mitad de la década de los 90.

En la campaña 94/95, los dos equipos coincidieron y el 23 de octubre del 94, los xerecistas, de la mano del recientemente fallecido Manolo Cardo, naufragó y perdió por 4-0. Encajó dos goles en los primeros minutos (1 y 10), luego se mostró inoperante en ataque y encajó otros dos tantos más.

En la temporada siguiente, la 95/96, nueva visita y nueva goleada en mayo del 96 en una de las últimas citas del ejercicio. En esta oportunidad, fue todavía más dura, 6-2, en un encuentro con un un nefasto arbitraje del madrileño Herreros Hodar, que dejó al Deportivo con siete jugadores por las expulsiones con roja directa de Óscar (34') y Paco Peña (65') y de Zafra (71') y Puche (89'). Mínguez puso el 1-1 para neutralizar el gol que había adelantado a los locales anotado por un exazulino, Pacheco. Los dirigidos por el mítico Chus Pereda se colocaron por delante con una diana de Mínguez, otro ex xerecista, Edu Odriozola, le dio la vuelta al partido (3-1) con dos dianas, la segunda de penalti, en apenas nueve minutos. Y el ariete Irazusta hizo un hat-trick para cerrar el partido.