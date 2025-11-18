El Xerez CD, pendiente de Josete, Ricky y Chacartegui, presenta alegaciones por la roja a Adri Rodríguez

El Xerez CD regresa este miércoles al trabajo para comenzar a preparar el complicado partido que debe afrontar este domingo (17:00) en La Constitución ante el Yeclano, el único equipo del Grupo 4 invicto e imbatido como local tras cinco encuentros disputados, que ha saldado con cuatro triunfos y un empate, en los que ha marcado cuatro goles y no ha recibido ninguno.

Diego Galiano está pendiente para ese compromiso del estado de los tres xerecistas lesionados que se han perdido los últimos encuentros, Josete, Chacartegui y Ricky Castro. El técnico espera recuperar a alguno de ellos y el que más opciones tiene es el lateral derecho de Chipiona, que se resintió la pasada semana de los problemas musculares que arrastraba. El lateral zurdo sigue sin estar al cien por cien por culpa de la fascitis plantar que arrastra y su presencia en la lista la marcará su evolución durante los días que restan para el choque y el central quiere forzar para volver en Yecla y se encuentra en la misma situación.

Mientras, el club ha enviado alegaciones al Juez Único de Competición de la RFEF para evitar la sanción a Adri Rodríguez, centrocampista azulino expulsado en Chapín con roja directa en el minuto 62 por Gil Arenas ante el Lorca, por "dar un codazo en el pecho de un contrario sin estar el balón en disputa de estos, haciendo uso de fuerza excesiva". La entidad ha enviado pruebas videográficas y ha argumentado en ellas su defensa con la intención de que lograr que la roja quede sin efecto y que se quede en amarilla. La tarea es complicada, pero el club confía en sus argumentos, lo mismo que el técnico: "El línea le dice que es amarilla y el árbitro le saca la roja"

De sacar adelante su recurso sería el segundo que logra esta temporada, ya que en la jornada dos logró el primero cuando evitó que De la Calzada fuera sancionado, cuando fue igualmente expulsado por roja directa frente al Antoniano. Defendió a su portero con pruebas videográficas clara, el Juez Único aceptó las alegaciones y le anuló la roja y pudo jugar contra el Águilas.