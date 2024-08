El césped de Chapín llega 'justo' para el Trofeo Rafa Verdú entre Xerez CD y Real Madrid C

El Xerez CD ‘debutará’ esta pretemporada en el Municipal de Chapín este viernes a las 21:00 horas recibiendo al segundo filial del Real Madrid, equipo también de Segunda RFEF y que hace una semana goleaba en Valdebebas al Xerez DFC. Será el sexto encuentro de pretemporada para los de Checa -el XCD jugó el pasado viernes un partidillo de entrenamiento en Sevilla contra el Betis Deportivo del que no ha informado la entidad- y el primero en la ciudad como local tras el que jugaron en La Granja contra el Zona Sur.

El duelo ante los madridistas corresponde a la novena edición del Trofeo Rafa Verdú que lleva el nombre del fallecido exjugador de Real Madrid y Xerez CD y presidente de honor de la entidad azulina. El partido se disputa en Chapín, escenario al que vuelve el Deportivo más de tres meses después del último que jugó contra el Gerena y en el que lograba el ascenso virtual a Segunda RFEF.

Chapín acogió tres partidos más del play-off de ascenso del Xerez DFC y la resiembra del césped no se pudo iniciar hasta la primera semana del mes de julio y, como ocurre prácticamente en bucle cada temporada, el campo va a llegar muy a lo justo para el encuentro del próximo viernes 16 de agosto, ya que una actuación de este tipo, en la que se pasa de la planta de invierno a la de verano, necesita un tiempo de ocho semanas.

Además, el campo no se recebó (aplicarle arena) en el momento del cambio de semilla y no fue hasta hace una semana cuando se llevó a cabo esta medida. Todo esto, y algunas circunstancias más, implica que el césped no está lo suficientemente maduro y podría acarrear serios problemas conforme vaya avanzando la temporada.

Tampoco ayuda el estrés al que va a ser sometido el campo con la disputa la próxima semana de otros dos partidos: el Xerez CD recibe a la Balona el próximo día 21 y el Xerez DFC al Atlético Central tres días después.

La empresa que lleva el mantenimiento del césped de Chapín tenía previsto enviar un informe este lunes a Deportes y Medio Ambiente advirtiendo del peligro de someter al campo a un uso excesivo, máxime cuando Chapín esta temporada, al igual que la anterior, volverá a acoger partidos cada siete días. Y podría haber sido aún peor, ya que el primer calendario que publicó la RFEF hacía coincidir a los dos ‘xereces’ en casa hasta en siete ocasiones, aunque lo solventó con un nuevo sorteo.

Técnicos municipales han estado este lunes sobre el terreno comprobando el estado del campo y dieron el visto bueno para que el partido contra el Real Madrid C se dispute en Chapín.