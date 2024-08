Checa: "Estamos asimilando conceptos, pero hay que hacer más daño en ataque"

Satisfecho por la buena imagen del equipo aunque crítico con algunas cosas que no le gustaron. Así se encontraba José Carlos Romero 'Checa' tras el triunfo del Xerez CD contra la UD Melilla de este miércoles en el Antonio Gallardo de Arcos. El técnico azulino aseguró tras el encuentro amistoso contra los melillenses que "el equipo está asimilando los conceptos" que se están trabajando, pero admitió que "no estuvimos bien en las áreas, ni en ataque ni en defensa".

Checa comentó tras el partido que vio a su equipo "en la línea de lo que venimos haciendo en estas tres o cuatro semanas anteriores de entrenamientos. Los jugadores están cogiendo el concepto que queremos para esta temporada. Hemos hecho una muy buena primera parte, aunque quizá no hemos estado tan bien en las áreas, tanto en ataque como en defensa y es lo que nos ha costado irnos al descanso con un marcador adverso". "Me quedo -añadió- con los conceptos que hemos trabajado, con la presión que hemos hecho, que es lo que queríamos en este partido y darle las felicitaciones al equipo porque la verdad es que se están viendo las cosas que estamos trabajando".

El Xerez CD ha ganado sus cinco partidos de pretemporada, cuatro ante rivales de menor entidad y también a un Segunda RFEF como el Melilla, para el que era su primer encuentro de preparación. Las victorias refuerzan, pero Checa señala que "al final aquí lo importante no es el resultado, sino ir cogiendo los conceptos, ir mejorando las cosas que no estamos haciendo bien y fortaleciendo las que sí estamos haciendo bien, aunque es verdad que el Melilla es un muy buen equipo, de los mejores de su grupo, un recién descendido y que estará arriba".

Sin embargo, también observó cosas por mejorar. No le gustó su equipo "en las áreas, no hemos estado bien, tanto en la defensiva como en la ofensiva, en los lanzamientos de córners hemos hecho poco daño, después hemos defendido mal en el gol y en otras acciones que ellos no han aprovechado y en ataque tenemos que tener más maldad y hacer más daño al contrario. Tenemos una pretemporada por delante para seguir mejorando cosas", dijo.

En efecto, la defensa estuvo 'blandita' en el 0-1 y tras encajar hubo cinco minutos finales de la primera mitad de desconexión total en los que el Melilla pudo hacer algún gol más: "También es acierto del rival, pero nosotros no buscamos excusas y hay que mejorar esas cosas, apretar al que va a centrar, tocar a la marca nuestra, son jugadas que hay que mejorarlas", afirmó Checa, que con respecto al tramo final de la primera mitad apuntaba que "está claro que eso lo tenemos que mejorar, no hemos estado como en los 40 minutos anteriores, pero son cosas normales ahora porque venimos de una inactividad de tres meses de vacaciones. En los partidos anteriores hemos ganado con solvencia aunque con rivales inferiores y cuando juegas con uno de tu categoría te llevas un palo si te hacen un gol en la única que han tenido, quizá nos ha trastocado un poco, pero el equipo se ha sabido reponer tras el descanso".

Sergio López jugó en la banda derecha, puso un par de buenos centros y anotó el 2-1 al borde del final con un golazo, mientras que Armengol sigue en la línea del año anterior, siendo una pesadilla para los centrales. Checa de nuevo cuenta con muchas alternativas en ataque y agradece la confección de la plantilla: "El año pasado tenía muchísimas y este año también, estoy muy agradecido por el equipo que han hecho Miguel Ángel y Gallo, estamos tranquilos y sabemos que lo importante es el equipo y lo están demsotrando, entre quien entre siguen dándole competencia, siguen dándole la presión, seguimos teniendo la posesión, hemos hecho un muy buen partido ante un muy buen rival pero hay que seguir".

Josete y el croata Antonio están a prueba y el club debe decidir si se quedan o no en la plantilla, teniendo muchas más opciones el central que el mediocentro. Checa señala que "los estoy viendo bien, son jugadores que tienen nivel para jugar en cualquier equipo de la categoría, pero esa pregunta (si se quedan o no) es para Miguel Ángel y Gallo. Estoy muy contento con los jugadores que han venido y al final lo importante es el equipo, entre quien entre yo lo que me tengo que dedicar es a sacarles el máximo a cada jugador".

Por último, habló del último refuerzo que ha hecho oficial el club, el de Adri Valiente: "Estamos muy contentos con él. Desde el primer día que lleva con nosotros entrenando se le ven muchas cosas buenas. Es verdad que el ritmo de Segunda RFEF es más fuerte que el de División de Honor y tiene que ir cogiendo poco a poco conceptos, pero estamos muy contentos con él y va en una buena línea de trabajo para poder ser importante".