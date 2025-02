Checa: "La culpa de la derrota es mía, pido perdón, mi planteamiento ha sido malo"

El Xerez CD, quinto clasificado, recibía en Chapín al tercero, la Unión Atlético, y no pudo en ningún momento contra un gran rival, que se mostró como un bloque rocoso, sin fisuras, que fue capaz de llevar el encuentro a su terreno, que se impuso con un gol del experimentado Ferrón superada la media hora de juego y que fue superior al Deportivo en todos los aspectos.

José Carlos Checa, técnico azulino, se mostró resignado tras perder tres puntos vitales de cara a las aspiraciones del Deportivo de optar a una de las plazas de play-off, en las que aún sigue pese a encajar un revés que ha cortado su dinámica de siete jornadas consecutivas sin ceder. El nazareno ha entonado el 'mea culpa', ha admitido que el cuadro de Campos fue mejor, que su planteamiento no fue el adecuado y no cierra las puertas a la llegada de más fichajes, aunque resalta que está contento con la plantilla que tiene a sus órdenes.

–¿Cómo valora la derrota?

–Tenemos que felicitar al contrario porque ha sabido hacernos daño y defender bien. Son justos vencedores. Nosotros no hemos tenido nuestro mejor partido, son situaciones que pasan durante la temporada.

–¿Le ha sorprendido el buen partido del rival y especialmente la primera parte?

–No me sorprende porque conocíamos ya al equipo, a su entrenador y a los jugadores y es cierto que han hecho muy buen partido, aunque también es cierto que nosotros no hemos tenido nuestro día, nos han faltado muchísimas cosas con balón y defender bien, que es clave en esta categoría.

–En la previa comentó que para sacar adelante el partido necesitaba al mejor Xerez CD y no se ha visto a su mejor Deportivo...

–Estos jugadores nos tienen acostumbrado a un nivel muy alto y cuando bajan una mijita parece que están muy por debajo y no es así, hay que seguir felicitando a los futbolistas. No ha faltado actitud nunca, pero no entendimos bien lo que teníamos que hacer. Ha sido más fallo mío, de no haberles metido en la cabeza o haber visto antes dónde podíamos apretar para que ellos cometieran errores. Me tengo que echar la culpa porque el plan de partido no ha salido como yo quería.

–Pese a la derrota en casa, su equipo continúa en play-off...

–En casa hay que ganar partidos igual que fuera. Nosotros afrontamos cada partido para ganar, pero en Chapín con el apoyo de la afición, aún más. De todos modos, insisto, tenemos enfrente a buenos rivales y tenemos que valorarlo también. Estamos haciendo un año espectacular, estos futbolistas nos están acostumbrando muy mal y centro en nuestro único objetivo, que lo tenemos cada vez más cerca, y es la permanencia. Tenemos 34 puntos y pensamos ya en empezar a entrenar para preparar el partido contra el Torremolinos, con unos números que dicen que es uno de los equipos más en forma de la categoría, de la mejor manera posible.

–El equipo mejoró con los cambios en la segunda mitad, ¿eso significa que el planteamiento inicial fue erróneo?

–Cuando perdemos está claro que mi planteamiento ha sido malo y tengo que aceptarlo. Cometemos todos errores y yo también. Pido perdón a mis jugadores porque igual no he sabido expresarles lo que tenía en mente y está claro que tenemos que levantarnos y saber afrontar esta temporada, que es bonita e ilusionante. Tenemos el objetivo muy cerca y tenemos que conseguirlo sí o sí.

–Santisteban no había sido titular nunca y para afrontar este partido se decantó por él, ¿cómo le ha visto?

–Siempre me quedo con el equipo. Estoy siendo injusto con Santisteban y con otros jugadores. Tengo la suerte de tener un grupo de futbolistas que nos hacen muy fácil el día a día por cómo entrenan. Cualquiera puede jugar y yo soy el que tiene que decidir. He decidido poner a Santisteban y no ha salido el plan de partido que yo quería. Asumo la culpa, no he estado lo más brillante que podía estar para ayudar a los jugadores, a los que tengo que dar todas las herramientas posibles para ganar. No he sabido transmitirles lo que había que hacer para hacerles daño. Ya sólo queda levantarnos porque este equipo si tiene algo es eso, que sabe levantarse y apoyarse. La palabra equipo en mayúsculas es la que nos va a llevar a conseguir los objetivos.

–Este lunes se cierra el mercado de invierno, la dirección deportiva busca un pivote y un lateral izquierdo, ¿espera algo más?

–Estoy contengo con lo que tengo y con los chicos que han venido también. Vienen de una categoría diferente y se tienen que adaptar al equipo y al entrenador. Estoy seguro de que nos van a dar mucho, pero este mercado es muy difícil y la gente espera un rendimiento inmediato. Yo estoy tranquilo porque sé que Manu, Taufek y Lidueña nos darán rendimiento, pero tenemos que esperar. No es fácil para ellos llegar a un equipo nuevo, vienen de Tercera, y el ritmo es otro. Que Miguel Ángel y Gallo deciden traer a alguien más, bienvenido sea. Pero, insisto, estoy muy contento con el equipo que nos han hecho y tengo mucha suerte de tener a este grupo.