Checa: "Dejamos el partido abierto y perdimos tres puntos que debieron ser nuestros"

Jerez/El Xerez CD perdió ante la Balona (1-2) un partido que comenzó ganando, dominó en la primera mitad y terminó con bronca, expulsiones e insultos entre jugadores de uno y otro equipo. De hecho, Charaf, mediapunta azulino, denunció que le habían llamado "moro de mierda". José Carlos Checa, técnico del Deportivo, también se vio envuelto en la bronca en el túnel de vestuarios y el colegiado se marchó del campo sin redactar un acta que puede traer cola por los incidentes de público y por las expulsiones de jugadores de uno y otro equipo.

Checa lamentó la derrota y explicó sobre el choque que "tuvo dos partes claramente diferenciadas. En la primera, fuimos dominadores y generamos ocasiones para haber logrado un resultado más amplio y en la segunda, el equipo salió con el viento en contra, defendiendo bien y en dos jugadas aisladas ellos se pusieron por delante. Creo que fue más por fallos nuestros que por aciertos del contrario, aunque luego ellos defendieron bien el resultado. Al final, son justos vencedores porque estuvieron bien en la segunda mitad".

La pasada jornada, el Deportivo fue de menos a más contra la Deportiva Minera y en casa contra la Balona le ha sucedido al revés. El preparador xerecista lo achacó a "factores que no dependían todos de nosotros, como el estado del campo o el viento. No nos supimos adaptar, ellos se adaptaron mejor que nosotros en el segundo tiempo, metiendo balones en nuestra área y no fuimos fuertes defendiendo. Los dos goles llegaron igual, fallamos en esas acciones".

Checa se mostró especialmente dolido por el revés porque "en la primera parte, mi equipo hizo méritos para haberse marchado al descanso con un resultado más holgado y no lo hizo. Dejamos el partido abierto y nos quedamos sin sumar tres puntos que deberían de haber sido nuestros".

Sobre la tángana final cuando su equipo tenía un saque de esquina a favor no desveló demasiados detalles: "Son cosas del fútbol, hay que tener en cuenta que la gente está a 300 pulsaciones y el árbitro ahí tuvo que estar más tranquilo. Insisto, son cosas del fútbol, el partido se ha terminado y no hay mucho más que comentar. No sabemos aún que ha puesto el árbitro en el acta, no debió mostrar tantas tarjetas ni a unos ni a otros, nosotros queríamos ir a por el partido y ellos defender su resultado. El árbitro se ha precipitado un poco, aunque no son cosas justificables. Ese tipo de cosas no se deben hacer ni por un lado ni por el otro, pero pasan".

El técnico azulino, de todos modos, espera que "no haya sanciones. Son cosas que pasan en el fútbol y, además, los perjudicados fuimos nosotros porque no pudimos sacar el córner. Fue un acierto de ellos saber parar el partido de esa manera".