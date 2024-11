Charaf denuncia insultos racistas: "Me han dicho moro de mierda delante del árbitro"

Charaf, centrocampista del Xerez CD, ha denunciado al final del partido que su equipo ha perdido 1-2 en el Pedro Garrido frente a la Balona insultos racistas por parte de un jugador albinegro, en el tiempo de descuento. El mediapunta azulino ha explicado que esos insultos fueron el desencadenante de la tángana final entre jugadores de ambas escuadras y a la que el público también contribuyó con el lanzamiento de objetos.

Charaf, visiblemente afectado y aún nervioso, detalló: "Me siento triste y enfado y antes de nada quiero dejar claro que hemos perdido el partido por nuestra culpa, el árbitro que ha pitado el final del partido antes de tiempo por verse sobrepasado tiene mucha responsabilidad. He recibido insultos racistas delante de él, lo ha oído, se lo he dicho, me ha pedido como perdón, tenía la boca blanca. Somos personas y todos nos podemos equivocar, pero lo ha oído, lo ha visto, no ha expulsado al jugador, con el calentón me he ido a por el rival, me he encarado y me ha expulsado. Me parece que permitir eso es una vergüenza, me han dicho moro de mierda".

Con esa acción, bajo su punto de vista, "la afición se enfadó todavía más. Esto es una bombonera y el público aprieta. Este árbitro no puede pitar en ningún campo porque si se ve sobrepasado... Mejor que no pite en esta categoría. Lo que me ha dicho el jugador de la Balona delante suya él lo ha oído y ha pitado el final para quitarse de problemas. Con eso, lo que ha conseguido es que se liara más. Si no hubiese pitado el final, seguro que todo se hubiera quedado en un pique y poco más. Ha tenido la culpa es".

El azulino pidió hablar con el colegiado antes de comparecer en rueda de prensa, pero "no he podido hablar con él porque aún sigue nervioso. Lo vuelvo a repetir, es persona y puede equivocarse, pero aquí nos jugamos todos mucho y no se puede permitir eso. Y también insisto en lo de antes, esto no es una excusa porque el partido lo hemos perdido nosotros por dos acciones en las que no defendimos bien la marca. Nos vamos frustrados porque la culpa de la derrota es nuestra. Estamos mal por el árbitro, por fallar a la afición en casa, que se ha volcado...".