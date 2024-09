"El Recreativo Granada nos hará sufrir, debemos estar preparados"

Jerez/El Xerez CD inició el pasado domingo en Chapín su caminar en el Grupo IV de Segunda RFEF con un importante y agónico triunfo (2-1) frente al UCAM Murcia en Chapín y pretende mantener la dinámica este domingo (12:00) en Granada ante su filial. Checa, técnico del Deportivo, confía en lograr otros tres puntos, pero también advierte el potencial del rival y destaca que su equipo debe mejorar para no cometer los errores de la pasada jornada, aunque se midieron a uno de los gallitos del grupo.

–¿Qué espera del partido del domingo en la que será la primera salida del Xerez CD?

–Espero algo parecido a lo que nos encontramos la pasada jornada en casa con el UCAM Murcia. Es un equipo que viene de descender, de los importantes de la categoría, que cuenta con muy buenos jugadores, elegidos. Son mucho más jóvenes que los del UCAM, pero son futbolistas con mucho nivel, el encuentro va a ser muy difícil.

–¿Dónde coloca las claves para sumar los tres puntos?

–Hay que competir los noventa minutos. La pasada jornada, por ejemplo, el UCAM fue muy superior a nosotros en la primera media hora, no sólo en el juego. Nos faltó competir, ser más fuertes en los duelos, ganar las segundas jugadas... Nos dieron la bienvenida, aunque también hay que felicitar al contrario porque tiene un gran equipo. Nos lo pusieron muy difícil y tiene mucho mérito lo que hicieron mis jugadores, le dieron la vuelta a la tortilla, supieron nivelar el partido y en la segunda parte fuimos superiores y logramos la victoria.

–Esta cita será muy diferente a la de Chapín por el tipo de rival...

–Totalmente, UCAM era mucho más vertical. El filial es un adversario muy joven, con futbolistas, como he comentado, con muchísimo nivel, elegidos, que nos van a exigir mucho más a la hora de defender porque son capaces de tener la posesión bastante más tiempo. Tenemos que estar preparados para sufrir porque nos van a hacer sufrir. La pasada semana les vimos en directo, se quedaron con uno menos a la media hora, el partido fue igualado y en el segundo tiempo hasta tuvieron oportunidades para haber empatado. Tenemos que poner mucha atención porque el Recreativo es muy buen equipo, con un entrenador que trabaja muy bien, me encantó lo que le vi. Debemos estar preparados.

–¿Tan grande es la diferencia entre Segunda y Tercera RFEF?

–Se nota mucho, las categorías están para algo, el nivel es bastante más algo tanto técnica como tácticamente. Nosotros tenemos que estar preparados para todo lo que nos vayamos a encontrar. De todos modos, también es cierto que estamos a principios de temporada y nos quedan muchas cosas que mejorar. La pasada campaña ya lo comenté en la recta final, que podíamos crecer y ahora nos toca hacerlo en una nueva categoría, que es muy complicada. La gente está muy ilusionada y quiere, que es lo importante. Estamos en el buen camino porque con los tres puntos todo es más fácil.

–El partido se juega a las doce de la mañana, ¿pasará factura el calor?

–No es una excusa, la hora es la misma para los dos. Estamos acostumbrados a entrenar por la mañana, aunque lo hacemos un poco más temprano y hace más fresco. Tenemos que estar preparados para lo que nos encontremos, creo que nos viene bien, nos encontramos bien físicamente y les podemos hacer bastante daño, para eso vamos.

–¿Le trastoca los planes la baja de Reina?

–Tiene unas pequeñas molestias en la rodilla y no vamos a arriesgar hasta que no sepamos lo que tiene, lo importante es el equipo, no los nombres. Ya el año pasado lo visteis. Aunque parecía rotaciones, no lo eran. Los jugadores entrenan bien y tengo que ser justos con ellos y ponerlos. Esta semana se cae Reina pero entrará otro.