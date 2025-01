Checa, exigente pese a la gran racha del Xerez CD: "Podemos hacerlo mejor"

José Carlos Romero 'Checa' ha valorado la llegada de los dos nuevos refuerzos del Xerez CD en el mercado de invierno, Manu de la Lama y Dani Lidueña, espera un partido "muy complicado" contra un Recreativo Granada con "jugadores en dinámica de primer equipo" y también ha comentado la salida del capitán Migue García, al que ha deseado mucha suerte en su nueva etapa en el Puente Genil: "Para mí su marcha es una pena, tenía una relación especial con Migue".

Pregunta.A las puertas del partido contra el Recreativo Granada con el objetivo de seguir prolongando esta buena racha. ¿Qué partido espera?

Respuesta.Sólo pensamos en eso, conseguir los tres puntos ante nuestra afición, llevamos desde el año pasado sin estar con ellos en cas y estamos deseando darles los tres puntos. Pero el partido va a ser muy complicado ante jugadores que muchos de ellos han jugado en categoría superior, al ser un filial tienen muchos jugadores con dinámica de primer equipo y también con jugadores que han llegado nuevos. Nos vamos a encontrar un rival muy bueno y además con los refuerzos será mejor.

P.Entiendo que el equipo tras dos victorias seguidas en campos tan importantes como Linarejos o La Condomina estará con la confianza a tope.

R.Los resultados siempre dan confianza, sobre todo si son positivos, pero está claro que el grupo estaba trabajando con ganas y creyendo desde el principio. Estoy muy contento con el grupo, tiene los pies en el suelo, los jugadores saben que es muy difícil lo que están consiguiendo y, sobre todo, es muy difícil lo que nos espera, necesitamos lo mejor de cada uno de ellos para poder competir ante cualquier rival. Este domingo tenemos un rival supercomplicado y vamos a tener que estar rayando al nivel más alto posible si queremos sacar algo.

P.Han llegado Lidueña y De la Lama y la pregunta es si están disponibles. Y por otro lado, ¿qué le pasa a Charaf?

R.Charaf llevaba desde la pasada semana con molestias en el cuádriceps y las pruebas hyemos visto que tiene una pequeña microrrotura y esperemos que sea lo menos posible, lo tenemos que guardar esta semana. Y tanto Lidueña como Manu vienen de jugar en sus equipos y está claro que físicamente bien, veremos si van convocados.

P.¿Una oportunidad para Misffut la baja de Charaf?

R.No es que sea una oportunidad, Misffut estaba rindiendo a muy buen nivel en el último tercio, pero tuvo una lesión antes de finalizar la primera vuelta, ha llegado en muy buenas condiciones tras el parón y está apto para jugar. Él se ha ganado la confianza de todo el grupo y es un jugador muy importante para osotros. Pero no sólo Misffut, yo siempre me quedo con el grupo y creo que cualquiera puede entrar y hacerlo bien y eso es lo bueno que tiene este equipo, entre quien entre da un alto nivel.

P.Después del partidazo y la victoria ante el líder, ¿le preocupa que pueda venir un bajón ante equipos que ya no son del nivel del UCAM?

R.No, siempre veo a mi equipo a un nivel muy alto, pero hay que valorar los rivales que tenemos enfrente y la categoría, que es muy difícil. El otro día hicimos un muy buen partido, creo que podemos hacerlo aún mejor, siempre se puede mejorar porque soy muy exigente, muy ambicioso y siempre quiero lo máximo. Esta semana tenemos que seguir fortaleciendo las cosas buenas que hicimos en Murcia y mejorar aquellas que no hicimos tan bien.

P.Siempre dice que en el fútbol hay mucha prisa, pero el equipo está cuarto con 30 puntos y la permanencia muy cerca. ¿Cuándo se va a empezar a marcar otros objetivos?

R.Como bien dices, hay mucha prisa y mi único objetivo esta semana es llegar a los 33 puntos, único objetivo el Granada y conseguir la permanencia con un club histórico al que le ha costado mucho volver. Sé que todos son ambiciosos y yo igual o más que todos, pero está claro que sé de dónde vengo, dónde estoy y lo que queremos conseguir. Estamos por el buen camino, pero va a ser muy difícil. La realidad es la que es, tenemos que pelear por la permanencia, los 42 puntos y el objetivo a corto plazo, el partido del domingo contra el Granada.

P.Después de un mes se vuelve a Chapín. ¿El objetivo es sacar mejores números en casa en esta segunda vuelta?

R.Mi objetivo cada semana es ganar. Es cierto que en casa tenemos que conseguir buenos resultados porque jugamos con uno más porque tenemos la suerte de tener la afición que tenemos, pero cada semana es lo mismo, cada día venimos a dar lo máximo.

P.Han llegado dos nuevos jugadores, Chacartegui está a la espera del pase internacional, ¿qué le pide a la dirección deportiva?

R.Estoy tranquilo. En un principio no quería que saliera nadie porque confiaba en todos. La dirección deportva está haciendo un buen trabajo desde que yo estoy aquí, hay que confiar en ellos y sacarles el máximo rendimiento a los dos compañeros nuevos. Saben que están rodeados de un grupo de jugadores magnífico que les van a hacer crecer.

P.Esta semana ha salido Migue García, capitán que no ha tenido suerte con las lesiones en el Xerez CD. ¿Cómo valora su marcha?

R.Para mí ha sido la salida más importante, es verdad que han salido jugadores que creo que han sumado mucho al grupo como David García, Ulloa o Álex del Río, pero creo que lo más importante para mí son los que consiguieron el año pasado el ascenso, me acuerdo de Joselito, de Juan Delgado, de Juanmari, de Perotti... y este año pues la salida de Álex del Río y Migue han sido muy duras porque eran juugadores muy importantes a nivel deportivo y grupal y siempre lo digo, no es lo mismo cantidad que calidad, y ellos daban calidad al grupo, calidad de venir en el día a día, calidad humana, que es lo que nos ha hecho que este equipo dé lo máximo por cualqueir compañero. Tenemos dos grandes jugadores que se han ido a otros clubes y para mí ha sido una pena. Y con el capitán tenía una relación especial porque es verdad que no ha podido rendir a nivel deportivo como a él le gustaría, pero me ha dado muchísimo, le tengo mucho que agradecer y le debo mucho. Para mí es una pena, espero y deseo que a todos les vaya muy bien y en especial a Migue porque se lo merece.