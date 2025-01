Checa: "Sólo ganaremos al Estepona siendo el mejor Xerez CD"

El Xerez CD es uno de los equipos más en forma del Grupo IV de Segunda Federación con cuatro victorias y un empate en las últimas cinco jornadas, es el único que no ha perdido junto al Águilas, que lleva más igualadas, y se ha colocado cuarto en la tabla. Ha abierto 2025 a lo grande, con pleno de triunfos, ante el líder UCAM y frente al Recreativo Granada, y este domingo (12:00) en el Muñoz Pérez aspira a repetir éxito contra el Estepona, uno de los conjuntos llamados a estar arriba, pero que no acaba de engancharse al tren de cabeza.

Checa, técnico azulino, no lanza las campanas al vuelo, advierte que se van a medir a un rival complicado, no se fía de sus pobres registros como local, resta importancia a las bajas de Josete y Paco Torres, se muestra contento con los fichajes, agradece a la afición el respaldo que dará al equipo en Estepona y admite que ya hay clubes que le han llamado de cara a la próxima temporada.

–¿Cómo encaran el partido en Estepona?

–Nuestro único objetivo es sumar de tres, como siempre, y ante un equipo hecho para ascender, que hasta ha cambiado de entrenador marchando bien y ha llegado otro muy ambicioso, que ya en su primera rueda de prensa dijo que el objetivo era el ascenso. Nos vamos a encontrar a un Estepona que irá a por todas, que necesita los tres puntos, igual que nosotros. Espero un partido muy bonito, pero vamos a tener que rendir a un alto nivel si queremos competirle.

–El Estepona ha ganado un partido en su campo y su equipo está lanzado...

–Confianza cero, los números son números. Lo único que me importa es mentalizar al equipo para que salga a por la victoria. Me fijo en mi equipo, pero siempre hay que estudiar al rival porque es importante. Tienen un grupo de jugadores increíbles y un entrenador nuevo que en las dos jornadas que lleva está haciendo las cosas muy bien, empató ante el Xerez DFC en Chapín y en su campo ante el líder y eso dice mucho, ha logrado puntuar ante dos rivales muy fuertes. Nos vamos a encontrar a un Estepona muy fuerte, con una plantilla que a cualquier entrenador le gustaría tener y que, insisto, aspira al ascenso.

–¿Le preocupa que en el grupo pueda existir exceso de euforia?

–Tenemos mucha suerte con los jugadores que tenemos y los futbolistas por pertenecer a este club. Sabemos que ellos quieren cada día más y que creen que pueden hacerlo. Saben cómo hacerlo y lo que necesita cada partido y cada día.

–El Xerez CD se presentará en el Muñoz Pérez sin los defensas Paco Torres y Josete, ¿cambiará el equipo su forma de jugar?

–No, siempre defendemos y atacamos como equipo y esta semana vamos a hacer lo mismo. Intentaremos defender a los mejores de ellos como equipo y vamos a atacarle igual. Desde que llegué, el equipo es lo importante. Saldrán otros dos futbolistas en los puestos de sus compañeros y ya está, otra semana le tocará al rival. Me gusta enfrentarme a los mejores y tengo confianza en mi equipo, salga el que salga lo hará bien. Estamos fuertes en defensa por los que juegan y por los que aprietan desde atrás, el nivel es alto gracias al trabajo del grupo.

–Acaban de firmar a Taufek, ¿qué valoración hace?

–Es muy buen fichaje y tenemos que dar las gracias a Gallo y a Miguel Ángel por el esfuerzo que han realizado y por el gran grupo que nos están formando. Tenemos que dar las gracias a Taufek y también a Manu y Lidueña por unirse a nuestro proyecto, han puesto mucho de su parte para estar con nosotros y estamos eencantadosde que vengan a ayudar. Vienen a un equipo que quiere hacer las cosas bien y llegan para ayudarnos a seguir creciendo.

–¿Habrá más salidas?

–Desde un principio dije que no quería que se marchara nadie porque estaba contento con lo que tenía, pero en este mercado han venido a por jugadores nuestros y nos hemos tenido que adaptar. Nuestra dirección deportiva tenía hecho un buen trabajo y ha tenido que mover ficha. Nuestra intención era que no se fuera nadie, pero han salido jugadores y hasta el último día de mercado estamos abiertos a todo viendo lo que ha pasado. Mi objetivo es que no salga más nadie, estoy muy contento con la plantilla que tengo y también con los tres fichajes.

–La afición del Xerez CD se ha movilizado y arropará al equipo en masa al agotar las más de mil entradas disponibles, ¿supone un aliciente más para el jugador?

–La afición nos sigue dando muchísimo, nos sigue sorprendiendo día a día y está claro que estamos arropados por la historia de este club, que es su afición. Nosotros somos conscientes de todo ello, pero debemos centrarnos en el partido para lograr los tres puntos. Vamos con la certeza de conseguirlos, pero sólo siendo el mejor Xerez CD. Si no estamos a más del cien por cien será imposible. Esta gente nos hace sentirnos orgullosos, vamos todos a una y están siempre en las buenas, en las malas y en las peores. Siempre digo lo mismo, es un orgullo estar en este club, tener esta afición y contar con un grupo de jugadores que luchan por este club al máximo.

–En los últimos días se le ha relacionado con Recreativo de Huelva y Marbella, ¿le han llamado?

–Yo estoy centrado en el Xerez CD y le estoy muy agradecido al club porque apostó por mí cuando nadie me conocía, sólo había entrenado al equipo de mi pueblo, y me costó. Tuve que pelear para demostrar que estaba preparado y capacitado para llevar un Ferrari, que es lo que me dieron. Este es un gran club, con una gran afición con muchas ganas de hacer grandes cosas y llevaba más de una década sin ascenso. La pasada temporada lo logramos y lo importante fue el grupo de jugadores y la afición, que sumó y esta temporada más de lo mismo, los jugadores me hacen a mí mejor. Es cierto que tengo cosas ahí para el próximo año, pero es gracias a todos. Igual que tocan a futbolistas tocan a entrenadores, pero estoy centrado en el Xerez CD y en nuestro objetivo.