El Xerez CD hace oficial el fichaje de Taufek y le presenta

Taufek ya es jugador del Xerez CD y el joven extremo, que ha entrenado junto al resto de sus compañeros este viernes en La Granja, está dispuesto a estrenarse este domingo (12:00) en el Muñoz Pérez frente al Estepona si Checa lo estima oportuno. El Deportivo ha hecho oficial la llegada del zurdo en calidad de cedido por el AD Ceuta hasta final de temporada y le ha presentado en la oficina del club. "He venido con todas las ganas del mundo y si el míster da el visto bueno ahí estaré y si no, pues a esperar, sumaré desde fuera".

Taufek Bayoud Mohamed (Ceuta, 15/03/2001) se formó en la cantera del Sporting de Ceuta, en cuyo equipo juvenil anotó 14 goles en una temporada en Liga Nacional antes de militar en la Gimnástica de Ceuta, donde anotó otros 11 tantos en la misma categoría. Posteriormente, el Ceuta 6 de junio lo incorporó a sus filas con 19 años. A los 20 años, dio el salto a la AD Ceuta, que lo incorporó a su filial para jugar en Tercera RFEF. Durante su primera temporada en el filial caballa, la 21/22, jugó 27 partidos -22 como titular- y fue convocado en tres ocasiones por el primer equipo en Segunda RFEF.

El atacante permaneció tres temporadas en el filial norteafricano, jugando 92 partidos y anotando 10 goles, cuatro de ellos en la primera campaña y seis en la segunda y última como sub-23. Gracias a su buen rendimiento, el habilidoso extremo se hizo un hueco con el primer equipo en este curso 24/25 en Primera RFEF y ha jugado 14 partidos, tres como titular.

El jugador se ha mostrado radiante, ha dado las gracias a todos por el recibimiento y ha subrayado que "desde el primer momento tenía claro que si salía del Ceuta, quería defender la camiseta del Xerez CD, que vestiré con orgullo, porque es un club histórico. Estoy deseando pisar Chapín con la afición para intentar darle alegrías y agradecerle el cariño que me están mostrando. Tuve ofertas, pero lo hablé con mi agente y el club y les comenté que mi única opción era el Xerez. Es algo que siempre he querido porque me sorprendió todo cuando he venido a enfrentarme a ellos. Entrar en Chapín con el estadio a reventar poner la piel de gallina y eso me tiró bastante".

Taufek aclaró igualmente que en su fichaje ha influido "todo, la marcha deportiva, Chapín y el club en sí, que me gusta. He tenido compañeros que han jugado aquí y me han hablado muy bien. El equipo está bien posicionado y lo veo con ansias de ascender. Es que ni me lo he pensado, tenía claro que quería venirme para acá".

Taufek, en el momento de estampar su firma en su nuevo contrato.

El joven futbolista se ha mostrado ilusionado, con los pies en el suelo y no promete nada. "Vengo a sumar lo máximo que pueda para que el equipo consiga su objetivo. Vengo con ganas de jugar y la intentaré romper aquí, como me están diciendo muchos. Llego con todas las ganas y la ilusión del mundo. Conozco a compañeros que estuvieron conmigo como Santos y Misffut y todos me han recibido con los brazos abiertos. Eso es especial, es espectacular comprobar lo unido que está el vestuario, es como me explicaron".

Muchos aficionados azulinos han acudido al entrenamiento para ver al jugador en acción y eso "me hace sentir futbolista. La verdad que el día de la Copa ya el ambiente era espectacular. Los jugadores que estamos dentro del campo nos sentimos importantes, profesionales, el ambiente futbolero es de categoría superior. Llegar al entrenamiento y ver a tanta gente es algo que, como ya comenté antes, te pone la piel de gallina".

Miguel Ángel Rondán y Juan Luis Gil estrechan la mano de Taufek.

Los dirigentes, agradecidos

Juan Luis Gil, presidente azulino, y Miguel Ángel Rondán, director deportivo xerecista, han acompañado al jugador en su puesta de largo. Ambos han destacado sus cualidades y le han deseado lo mejor. El mandatario ha apuntado: "Hemos logrado la cesión de un gran jugador, que era pretendido por muchos equipos, pero él lo ha puesto todo de su parte para estar aquí. Tenía incluso ofertas de superior categoría y con el entusiasmo y las ganas con las que llega nos aportará. Ha querido coger el primer ferry de la mañana para entrenar y para mí es un orgullo, demuestra las ganas que tiene, lo que siempre pedimos aquí, hambre de estar en este proyecto".

Por su parte, Rondán ha detallado que "el perfil de Taufek lo llevábamos buscando desde hace mucho tiempo, se nos quedó un poco huérfano en verano, hasta intentamos que viniera él, pero no pudo ser. Con el nivel que tiene, creo que esta categoría se le va a quedar pequeña seguro, estoy convencido de que acabará jugando más arriba y ojalá fuese aquí, aunque llegará más lejos. Los presidentes han participado y han sido claves para que pudiera venir y le agradecemos al jugador, que es el que tiene la última palabra, su decisión. Ojalá logremos todos los objetivos".