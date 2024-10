Checa: "No pensamos en la defensa del liderato y sí en que el Antoniano nos lo pondrá muy difícil"

José Carlos Romero, 'Checa', técnico del Xerez CD, ha elogiado al Atlético Antoniano, rival este domingo de los azulinos en el Municipal de Lebrija. El entrenador azulino ha asegurado que su equipo no afronta el partido pensando en defender el liderato y sí en competir contra un rival que fue una de las sorpresas la temporada pasada en Segunda RFEF con el jerezano Diego Galiano al frente. Checa ha destacado la fortaleza del Antoniano en su estadio y con respecto al gran inicio de campeonato de su equipo ha reconocido que la idea era comenzar muy fuerte para cumplir el objetivo de los 42 puntos y la permanencia.

Pregunta.Defensa del liderato en un campo siempre muy difícil.

Respuesta.No pensamos en la defensa del liderato sino en que va a ser un partido complicado ante un rival que hace las cosas muy bien y que lleva mucho tiempo sin conocer la derrota en su estadio y sus números hablan por sí solos. El liderato es algo anecdótico, nuestro objetivo es la permanencia y de ahí no nos vamos a salir

P.¿esa es la principal virtud del Antoniano, su fortaleza en casa?

R.Es uno de los puntos fuertes. Es un equipo muy bien trabajado, que el año pasado permaneció en la categoría por méritos propios e incluso estuv cerca de encgancharse a los puestos de arriba; llevan varios años con su entrenador, que me encanta y que lo tiene muy bien trabajado, es un equipo que me gusta mucho y nos va a poner las cosas muy difíciles, uno de los más fuertes de la categoría en su campo.

P.¿Qué planteamiento cree que va a proponer el equipo de Lebrija?

R.Lo que están acostumbrados a hacer, ser un equipo muy intenso, capaz de meterte en tu campo, llevar muchos balones al área y vamos a tener que ganar duelos si queremos igualarnos a ellos, vamos a tener que ganar segundas jugadas, intentar que ellos defiendan en su campo, si no va a ser difícil para nosotros.

P.¿Le gusta la presión? El presidente ha comentado en más de una ocasión que cree que este año habrá de nuevo ascenso e incluso ha llegado a comparar al Xerez CD con el Real Madrid de la categoría.

R.Me gusta la presión y también entiendo al presidente. Él me transmite que ha costado mucho llegar a donde se está ahora después de haber pasado muchísimas cosas malas y ahora que se ven las buenas él tiene esa ambición. Me dice que muchas veces habla más como aficionado que como presidente, pero nosotros tenemos que tener los pies en el suelo, sabemos que esto es muy complicado, somos el tercer o cuarto presupuesto más bajo de la categoría. Es cierto que somos el Real Madrid de la categoría por estadio, por club, afición, por la ciudad... pero no por la plantilla o por el entrenador, creo que no. Nosotros lo sabemos y lo que tenemos que intentar es poder igualar mediante trabajo y el día a día a otros equipos con mayor presupuesto.

P.No obstante, ¿esperaba un inicio tan bueno?

R.Yo soy muy ambicioso y siempre espero lo mejor. Lo que está haciendo el grupo es muy difícil, llevar doce puntos a estas alturas es supercomplicado, de hecho vamos primeros porque sólo otro equipo lo ha podido conseguir, pero sabemos que esto es muy difícil, no es que vayan a llegar las vacas flacas, pero sí que todo se va a igualar y tenemos que estar preparados para lo que venga, tenemos a nuestra afición, que nos lleva en volandas, pero ellos tienen que saber que tendremos partidos malos y regulares y son los que nos tienen que levantar.

P....

R.Nos quedan 12 puntos menos, el objetivo es llegar a os 42 y desde que empezamos a formar la plantilla tenemos claro y sabemos en el club que estamos, la exigencia que hay, pero apostando por gente joven y otra con ganas de reivindicarse. Sabíamos que el arranque era importante y nos están saliendo bien las cosas.

P.Al hilo de lo que comenta de gente joven, ha llegado esta semana el portugués Furtado. ¿Qué le va a aportar?

R.Sobre todo profundidad, es un jugador de banda zurdo y no lo teníamos de esas características, sólo Adri, Sergio o Armengol, que se pueden adaptar pero que son de pierna derecha. Queríamos tener un zurdo y hemos apostado por él, es una apuesta arriesgada pero creemos en ella.