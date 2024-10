Galiano: "No me sorprende el liderato del Xerez CD, compite muy bien"

El Antoniano 24/25 que entrena el jerezano Diego Galiano ya espera al Xerez CD este domingo (12:00) en el Municipal de Lebrija y se trata de un rival que cumple su segundo curso en la categoría, tras lograr de forma merecida la permanencia una jornada antes del final de la competición. Su curso fue notable, la plantilla perdió efectivos el pasado verano porque algunos de sus jugadores más destacados llamaron la atención de otros clubes, como el caso de Ricky, que ha vuelto al Deportivo. El plantel de los lebrijanos ha sufrido una gran metamorfosis, sólo siguen seis futbolistas y han llegado dieciséis caras nuevas, entre ellas, las de los delanteros exazulinos Borja Jiménez y Óscar.

Galiano es el pilar en el que se basa el proyecto y lleva ya cuatro temporadas en el club, al que está llevando a cotas inesperadas. En la 2020/21, procedente del Guadalcacín, aterrizó en Tercera división para lograr un descenso que parecía inevitable y lo consiguió. A la siguiente campaña firmó el ascenso y la pasada obtuvo una histórica permanencia.

El jerezano se encuentra bien al frente de un equipo que el pasado domingo logró en La Unión su primer triunfo de liga. "Nos ha reforzado, lo necesitábamos. Sinceramente, las sensaciones que mostrábamos en el terreno de juego no se correspondían con los resultados. Fuera de casa, en La Línea perdimos con un penalti vamos a dejarlo en riguroso, con el Villanovense en casa no debimos empatar, en Linares nos pusimos 0-1 y en ya casi al final nos empataron de penalti y encajamos el gol de la derrota en el descuento... En general, mi equipo compite, pero no nos estaban acompañando los resultados como he comentado antes".

El Deportivo es un equipo vertical y con calidad, que te hace daño cuando llega

Y si a su equipo los resultados positivos se le estaban resistiendo, al Xerez CD le sonríen y "no me extraña ni me sorprende, aunque igual no pensaba que iba a estar primero tan pronto. Les vi varios partidos de pretemporada y ya se le notaba al equipo que estaba fuerte. Ha firmado bien, ha formado un buen bloque, está con la inercia del ascenso de la pasada temporada y Checa lo está haciendo bastante bien. Sabía que iba a ser uno de los gallitos del grupo, compite muchísimo, se sabe adaptar a cualquier partido, a cualquier campo y a cualquier rival y lo demuestran sus resultados. Igual gana en Granada ante un filial que toca la pelota que en La Unión, en un campo pequeño. Es un equipo competitivo, vertical y con calidad, que suele hacerte daño cuando llega. Los resultados se logran por algo y es primero por algo. Espero un partido igualado, complicado".

El Municipal es un campo de dimensiones diferentes a las de Chapín y de césped artificial. Para muchos es una ventaja para el Antoniano y el jerezano no lo tiene tan claro. "Nuestro campo es parecido al de La Unión y ganaron. Ya he comentado que se adaptan muy bien a todos los escenarios, es un equipo muy completo en todas las facetas del juego, pero nosotros también tenemos nuestras armas, necesitamos ya el primer triunfo en casa, y vamos a intentar conseguirlo y ponérselo difícil".

El campo se va a llenar y habrá presencia de aficionados xerecistas. Bajo su punto de vista, ese ambiente "le gusta a los jugadores, siempre se motivan un poco más y es un arma de doble filo para los entrenadores, que tenemos que saber controlar esa sobreexcitación, ese exceso de motivación. Tienen hambre y quieren hacerlo bien y los nervios juegan malas pasadas, pueden llegar los fallos y hasta alguna expulsión".

Galiano tiene a sus órdenes a dos jugadores que defendieron la camiseta del Deportivo, Borja y Óscar, y cree que "el partido será especial para ellos porque estuvieron allí, pero ya hace varias temporadas, y no tuvieron la suerte de vivir los buenos momentos que se están viendo ahora. Una vez que el balón empiece a rodar, los futbolistas se centran en el partido".

Y en el Deportivo milita Ricky, lateral que el pasado curso estuvo en Lebrija. "Es un gran chaval y al final de temporada me vino de frente. Le propusimos renovar y nos dijo que quería marcharse al Xerez CD para tener la oportunidad de jugar en Chapín nuevamente y de buscar otras alternativas. Aquí rindió bastante bien y se merece todo lo bueno que le pase".