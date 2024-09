Checa: "Vamos a tener que estar a muy buen nivel si queremos sacar algo esta semana contra el Estepona"

El Xerez CD afronta este sábado un partido más importante de lo que a priori parece. Los azulinos, terceros en la tabla gracias a sus dos victorias contra UCAM Murcia y Recreativo Granada, reciben en Chapín al CD Estepona, uno de los favoritos al play-off de ascenso que sólo ha sumado un punto. Un triunfo dejaría a los malagueños a 8 puntos, una distancia considerable pese a todo lo que queda por disputar. No obstante, el técnico del Xerez CD, José Carlos Romero 'Checa', asegura que queda mucha liga y que las distancias no son ahora importantes, recalcando que "tendremos que rayar a un gran nivel" para derrotar a un Estepona que es "a priori, de los que estarán luchando por los puestos de arriba. No será decisivo si ganamos, empatamos o perdemos, queda mucha liga y yo tengo claro cuáles son los favoritos, el Estepona es uno de ellos".

"En esta categoría las victorias son muy difíciles y lo estamos viendo, a equipos hechos para ascender les está costando ganar"

El entrenador xerecista apunta que su equipo afronta el partido "con mucha ilusión" ante un rival que es "un gran equipo" y "lo hacemos con nuestra afición, así que vamos con toda la ilusión del mundo sabiendo que va a ser muy difícil porque enfrente vamos a tener un equipo hecho para ascender y hay que tener los pies en el suelo". El técnico señala que del Estepona lo teme "todo" porque "tiene un gran grupo de jugadores, un buen cuerpo técnico, se ha enfrentado a dos grandes equipos y en esta categoría las victorias son muy difíciles y lo estamos viendo, que equipos hechos para ascender les está costando ganar. Nosotros sabemos que va a ser muy difícil, que vamos a tener que rayar a muy buen nivel si queremos sacar algo importante esta semana".

Tras dos jornadas, el Estepona no conoce la victoria y llega a Jerez con cierta presión, aunque Checa responde que "es muy pronto todavía. Yo me centro en mi equipo y nosotros tenemos la presión de ir ganando cada semana, de conseguir cuanto antes los 42 puntos y ese es el único objetivo. Miramos a corto plazo, vamos día a día y sabemos de la importancia de cada balón y cada jugada porque esto va a ser muy difícil y tenemos que aprovechar el momento en el que estamos y, sobre todo, tratar con mucho respeto al contrario". Tampoco le preocupa la euforia que se haya podido instalar en la afición después de las dos primeras victorias porque "los jugadores son conscientes de que cada partido es importante, del rival que tenemos enfrente y que este escudo no deja que te relajes, tenemos que estar al cien por cien cada día, cada jugada y en cada minuto y aún así nos va a costar trabajo".

Los jugadores son conscientes de que cada partido es importante, del rival que tenemos enfrente y que este escudo no deja que te relajes"

Lo cierto es que el Deportivo se ha adaptado bien a la nueva categoría, que es más potente que la del pasado año: "Tenemos que rayar a un gran nivel para igualarnos a los contrarios, pero incluso rayando a un nivel muy alto nos va a costar porque el nivel es muy superior al del año pasado, hay equipos muy competitivos. Las categorías están para algo y el nivel es más alto, estamos preparados pero enfrente hay grandes equipos y tenemos que sobreponernos a los retos que nos propongan los contrarios y al final ser nosotros, para ganar tenemos que jugar con nuestra identidad, saber dónde estamos y saber que cada jugada es como si fuera la última".