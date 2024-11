Checa: "El partido se ha decantado en los primeros minutos tan malos que hemos tenido"

José Carlos Romero 'Checa', técnico del Xerez CD, ha apelado a la unión de todos, incluyendo a la prensa, para conseguir los objetivos esta temporada, que no es otro que el de la permanencia en Segunda RFEF, como no se cansa de repetir. En su comparecencia, el entrenador sevillano ha elogiado a sus futbolistas y ha asegurado que el Deportivo compitió "ante un equipazo" y que sólo le faltó "la guinda" del gol para llevar el partido a la prórroga, reconociendo que el mal inicio de partido "decantó la eliminatoria".

Pregunta.Una valoración del partido y la eliminatoria.

Respuesta.Nos hemos enfrentado a un auténtico equipaco y me tengo que quitar el sombrero ante mis jugadores. Hemos salido temerosos, con mucho respeto y esos diez minutos nos han costado el gol y a partir de ahí hemos sido nosotros, hemos ido a por ellos, hemos intentado generar, atraer, llegar con gente al área, hemos sido fuertes en el área y creo que ha sido un partido igualado que se ha decantado por los diez primeros minutos tan malño que hemos tenido.

P.Un Xerez CD que ha competido a un rival de superior categoría pero de nuevo sin gol.

R.Así es. Creo que ha sido igualado. Ellos han tenido tres o cuatro ocasiones, nosotros también y la diferencia ha sido esa, que ellos la han metido. Eso son las categorías. Enfrente teníamos un auténtico equipazo con un entrenador al que admiro mucho y los que somos de Sevilla intentamos aprender o tener algo parecido a él, pero es imposible porque es único, el Ceuta tiene mucha suerte de tener un entrenador como José Juan. Estoy orgulloso de mis jugadores, nos ha faltado la guinda, pero este es el camino para ganar partidos y para que toda la gente se sienta orgullosa de nosotros, toda la gente que haya venido se sentirá orgullosa de sus jugadores.

P....

R.Menos el día de Orihuela y los últimos veinte minutos en Almería, el equipo ha competido en todos los partidos y sobre todo dando mucho nivel. La categoría es fuerte y nos está costando hacer gol, pero también nos está costando dejar la portería a cero, no sólo le podemos achacar a los delanteros, esto es un equipo y atacamos todos y defendemos todos. Son cosas que tenemos que mejorar y vamos a mejorar, porque es fácil cuando los jugadores quieren. Tenemos unos jugadores que lo dan todo por el escudo y cada día estoy más ilusionado y con más ganas de revertir la situación sabiendo que lo vamos a conseguir.

P.¿Al final quizá se ha puesto más corazón que cabeza?

R.Sí, sobre todo los últimos minutos, hemos puesto dos delanteros arriba, el cansancio, un rival que sabe defender ese resultado con balón y sin balón. Hemos ido más con corazón que cabeza, pero hemos intentado hacer daño y sobre todo porque es querer, todos han creído en esa idea y les hemos puesto en apuros a un rival que cuando loo ves en televisión da gustó el daño que le hace a los rivales y cómo juega y hoy han tenido momentos muy buenos, pero también otros de sufrimiento.

P.José Juan ha alabado a su equipo y a la afición.

R.Estamos superorgullosos y sabemos qué escudo llevamos y que tenemos una afición que es un espectáculo, siempre apoya a su equipo, estos años atrás ha habido muchos momentos malos y el año pasado se acabó con el ascenso y parte importante ha sido esa unión que ha habido entre afición, jugadores y prensa y espero que esto no se pierda, llevamos pocas jornadas y nos merecemos seguir con esa unión porque los jugadores quieren. Somos un equipo recién ascendido, tenemos muchas ganas, pero necesitamos el apoyo de todos para conseguir el objetivo, que estoy seguro de que se va a conseguir.

P.¿El cambio de Iago al descanso ha sido por algún motivo físico o táctico?

R.Ha sido táctico, es verdad que estaba cansado, Iago es uno de los que más minutos lleva y buscábamos más rapidez por banda. Ha hecho una buena primera parte metiendo centros laterales haciendo muchísimo daño, pero hemos querido prevenir porque es un jugador muy importante para nosotros y tiene que estar para el domingo.

P....

R.Ustedes mismos decís que hago muchas rotaciones, pero es que es muy difícil teniendo este grupo de jugadores, no hay tanta diferencia entre unos jugadores y otros y yo todas las semanas tengo que tomar decisiones y es complicado. Yo tengo jugadores fijos como tienen todos los entrenadores, pero es que creo muchísimo en el grupo y muchas veces a lo mejor me equivoco, pero porque me lo ponen muy difícil.

P.Geovanni se quedó fuera de la lista en San Fernando, hoy ha sido titular y ha sido expulsado. ¿Lo veía descentrado?

R.No. Adolfo estaba entrenando bien y se lo merecía, después de una serie de derrotas había que tocar la defensa y decidí por Geovanni. El año pasado nos dio muchísimo y este año también. Creo que si Geovanni quisiera podría ser jugador de otra categoría y ahora quiere. En su época un poco más joven ha sido un poco peligroso, pero ahora se nota que quiere y además puede, tiene unas condiciones increíbles y se lo digo, a mí me motiva tener jugadores así. Estoy segurísimo que puede comer del fútbol, como otros compañeros jóvenes. Aquí hay gente más madura que ya han comido y siguen teniendo hambre, es increíble ver a Josete, Iago, Isma Gil, ver al capitán que no tiene ni ficha, gente que ha jugado en categoría superior y que tiene hambre. Es un lujo lo que tengo. Y después hay gente joven con un potencial increíble, David, Ulloa, Sergio, Armengol, Geovanni, Santos... Tenemos que seguir creyendo en el equipo, hay que arropar a los jugadores, necesitamos esa unión que tuvimos el año pasado para conseguir las cosas.