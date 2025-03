Checa reúne a la plantilla más de media hora tras la derrota en Orihuela

La plantilla del Xerez CD se ha ejercitado este miércoles en las instalaciones deportivas de La Granja en el regreso al trabajo del equipo tras la derrota del pasado domingo en Los Arcos frente al Orihuela. Los azulinos no realizaron un buen encuentro y perdían fuera de casa cuatro meses después. A José Carlos Romero 'Checa' no le gustó lo que vio durante varios tramos del encuentro, calificó la victoria alicantina de justa y tras dos días de descanso, y ha estado más de 30 minutos de charla con sus pupilos, por lo que el entrenamiento se ha alargado a más de las doce y media del mediodía.

El técnico azulino no va a poder contar este domingo con dos futbolistas que vieron la quinta amarilla en Orihuela, Adolfo -titular en las tres últimas jornadas- y Armengol, que partió de inicio en el banquillo saliendo en la segunda mitad. Además, Ramón García sigue entrenando aparte por el pisotón que sufrió la pasada semana en el dedo pequeño del pie izquierdo y aunque ha comenzado a trotar, no parece que vaya a llegar a tiempo para el partido. Además, Nané no ha completado la sesión, retirándose antes de tiempo por unas molestias, aunque no parece nada grave.

El Deportivo tiene previsto entrenarse este jueves en el Municipal de Chapín, aunque está pendiente del plácet de la delegación de Deportes, ya que el campo sufrió una espectacular tromba de agua el pasado domingo durante el partido entre el Xerez DFC y el Recreativo Granada, las lluvias de estos últimos días tampoco ayudan a la regeneración del césped y como es costumbre si se cumplen las previsiones y este jueves vuelve a llover el entrenamiento tendrá que trasladarse a otra instalación.

Después de tres partidos consecutivos sin ganar en Chapín, el Xerez CD está poco menos que obligado a conseguir un buen resultado este domingo ante un San Fernando que aún no conoce la derrota en 2025. Los azulinos no ganan en casa desde el triunfo ante el Recreativo Granada a principios de enero. Posteriormente enlazaron dos derrotas seguidas contra La Unión y Atlético Antoniano y frente al Almería B (0-0) no pudieron refrendar su buen juego con tres puntos.

Con 39 puntos en su haber, el Xerez CD acaricia el objetivo de la permanencia y Checa pide un esfuerzo extra a sus jugadores par alcanzar la primera meta marcada esta temporada para comenzar a aspirar a algo más. Los xerecistas ocupan la sexta plaza y están a sólo un punto de la quinta que da derecho a disputar el play-off y que ahora mismo tiene por dueño al Antoniano.