Checa: "Cuando vea el partido más tranquilo me tiraré de los pelos"

El técnico del Xerez CD lamentó que su equipo cediese un empate en Chapín contra el Cádiz Mirandilla, colista de la categoría, pero elogió a sus jugadores por saber levantarse tras el 0-1, una vez más se deshizo en halagos hacia la afición -más de diez mil personas en el Municipal- y apuntó que el Deportivo mereció el triunfo: "Más no se puede hacer para ganar".

Pregunta.¿Qué valoración se hace de este empate con el Cádiz Mirandilla?

Respuesta.Pienso que no se puede hacer más para ganar un partido, ha sido increíble la superioridad, sobre todo en la primera parte, donde hemos sido capaces de tirar nueve córners, hemos tenido ocasiones, desde el minuto uno al 15 ha sido un asedio total, después es verda que se igualó un poco el partido. Esto es fútbol y siempre no gana el mejor, por lo menos no nos vamos con la cara de tontos como el día del Estepona.

P.¿Cómo ha visto la última jugada? ¿Para tirarse de los pelos?

R.Igual que todos, pero al final me quedo con que hemos llegado con seis o siete jugadores al área en la última jugada del partido. Es increíble lo que hacen los jugadores, increíble que no le estén dando los puntos que se merece este equipo, pero seguimos sumando y estamos más cerca del objetivo. Felicitar a mis jugadores, creo que han hecho un gran partido ante un muy buen rival, joven, pero gran rival, hemos sido infinitamente superiores.

P.¿Especialmente los primeros 20 minutos, pero luego da la impresión de que el Cádiz empieza a crecer?

R.Teníamos enfrente a un buen equipo y sé que va a ir a más con el transcurso de la temporad. Como dije el viernes, venía de puntuar en dos salidas seguidas. Sabíamos lo que nos íbamos a encontrar y en los primeros minutos hemos intentado ir a por ellos y creo que lo hemos conseguido, no salían de su área, hemos presionado muy bien en su inicio de juego y le hemos quitado la posesión. Hemos hecho daño, pero sin ser fuertes en área contraria.

P.El equipo genera muchas ocasiones pero le falta gol. ¿Qué hay que mejorar?

R.Tenemos que tener tranquilidad en los últimos metros y seguir creyendo, que éste es el camino. Sabemos que no va a ser fácil, pero estoy orgulloso de ellos. Lo que queda es que hemos sido capaces de conseguir un empate porque no es fácil jugar con este escudo y ponerte perdiendo en tu casa. Mis jugadores se han sabido sobreponer a eso y después hemos tenido tres o cuatro ocasiones claras. El primer o segundo tiro de ellos es el gol y después cuando nosotros estábamos a tumba abierta han tenido otra después de un córner a nuestro favor. Cuando vea el partido más tranquilo me tiraré de los pelos, pero no por la última jugada, al final la fallan los que están ahí. Tengo que felicitar a los jugadores y a invitarlos a que sigan creyendo.

P.De optar a ser líder a bajar a la cuarta plaza.

R.Esto está muy igualado, pero sabemos cuál es nuestra realidad, sabíamos que estar primeros era algo anecdótico, estamos tranquilos, haciendo muy buen trabajo, el grupo cree, el equipo ha hecho un partido para haber ganado y no lo hemos podido conseguir, pero el equipo ha hecho cosas muy buenas.

P.10.484 espectadores en Chapín.

R.Habla mucho y bien de lo que es el Xerez. Si vienen a ver es porque están haciendo las cosas bien. Aquí hemos vivido situaciones, ustedes lo saben mejor que yo, de haber 50 o 100 personas en el campo, así que gran parte de todo lo bien que está yendo la tienen los futbolistas, junto a la afición son los que lo mueven todo, hay que felicitar a las dos partes y juntos de la mano vamos a conseguir el objetivo.

P.¿Por ellos da más rabia no haber ganado?

R.Así es, ha sido una locura, pero creo que todo el mundo se va contento porque el equipo lo ha dado todo. Es verdad que te quedas con la última jugada y dices ¡ostia!, pero el equipo ha hecho muchas cosas bien. No sé qué más hay que hacer para ganar, pero sí, siempre se puede mejorar, tenemos que ser más fuertes en las áreas, incluso en la nuestra, en el gol de ellos creo que no estuvimos bien como bloque, y en la contraria tenemos que ser más fuertes.

P.Se reclamó un penalti en la primera parte a Iago, ¿cómo vio la jugada?

R.Al final son cosas del fútbol, se adelantó al defensa, no lo ha pitado y ya está, no hay que poner excusas e intentar mejorar, ni el árbitro ni si el balón estaba vacío...

P.El campo tampoco está bien.

R.Es el que tenemos y no estaba bien para los dos equipos. Me voy muy contento con mi equipo, no con el resultado, pero sí con mi equipo, porque se levanta y no pone excusas, tengo una serie de jugadores increíbles. Vamos a conseguir lo que nos propongamos.