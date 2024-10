Checa, técnico del Xerez CD: "El entrenador del Orihuela me ha ganado la batalla"

José Carlos Romero 'Checa', técnico del Xerez CD, ha reconocido que su equipo no realizó un buen partido frente al Orihuela, entonó el 'mea culpa' porque le sorprendió con un planteamiento distinto al que pensaba y apuntó que el entrenador rival "me ha ganado la batalla". El entrenador azulino se mostró comprensivo con el enfado de la afición, que tildó de "normal", y reincidió en que el objetivo es el mismo, lograr la permanencia, "esta categoría es muy complicada, lo dije en el primer partido, el segundo y ahora en el noveno".

Pregunta.Checa, ¿qué sensaciones le queda después de esta derrota en Chapín?

Respuesta.Creo que no hemos sabido plantear el partido de la mejor manera. Es verdad que ellos han hecho un planteamiento totalmente distinto a lo que estaban acostumbrados a hacer y si hay un culpable únicamente soy yo, he planteado el partido de otra manera y el entrenador (contrario) me ha ganado la batalla.

P.Ha dado la sensación de que el equipo no ha estado cómodo nunca.

R.Así ha sido. Nos esperaban con una defensa de cinco, que no filtráramos pases por dentro y lo han conseguido, nosotros no hemos sido capaces de jugar en su campo, hemos jugado demasiado tiempo en el nuestro y creo que el gol ha sido un poco de infortunio, pero está claro que ha sido por jugar demasiado en nuestro campo y sobre todo con pases sin hacer daño porque si jugamos en nuestro campo para atraer y buscar los espacios que nos dejen a su espalda vale, pero no hemos entendido eso. Soy el culpable.

P.El equipo recibe el gol y no ha tenido capacidad de reacción hasta que hace los cambios en el descanso. ¿Está afectando mentalmente este mal momento?

R.No creo, el equipo está trabajando muy bien, sabe lo difícil que es la categoría, tenemos los pies en el suelo y está claro que esta categoría es muy complicada. Se ha visto, un Orihuela que está hecho para ascender, ha tenido una mala racha al principio, ha perdido tres partidos en el noventa y tantos, y le ha salido todo de cara y hay que felicitar al contrario, aunque nosotros no hemos estado bien.

P.Tras los cambios, el equipo inicia la segunda mitad con otro aire pero el segundo gol mata el partido.

R.Sí, creo que hemos intentado darle produnfidad en las bandas creando un dos contra uno porque ellos sólo estaban jugando con un lateral y lo hemos conseguido, lo metimos en su campo, pero en una de las pocas que han tenido nos han hecho el dos a cero y se ha acabado.

P.Tampoco es que el Orihuela haya apabullado al Xerez CD.

R.Ha sido un partido igualado, no ha sido un Orihuela muy superior a nosotros, pero lo han hecho bien y nosotros no, más que mérito del contrario ha sido fallo de nosotros porque no he sido capaz de hacer entender a los jugadores qué hacía falta al partido. En la segunda parte lo he intentado corregir.

P.Un punto de doce. ¿Cómo lo ve?

R.Sabiendo la dificultad de la categoría, estoy muy tranquilo, estamos tranquilos, estoy contento con el trabajo de los jugadores. Tenemos una racha mala ahora mismo, pero estoy muy confiado, confío en mi equipo, creo que más que ellos mismos. Estamos donde creo que podemos estar, es verdad que empezamos muy bien, pero sabiendo que la categoría es muy complicada y estamos ahí, peleando por la permanencia, que es nuestro único objetivo.

P.La afición sí ha mostrado hoy su enfado.

R.Es normal, la afición es muy sabia, entiende de fútbol y sabe cuando el equipo no está bien. En otros partidos se ha perdido o empatado, pero el equipo ha dado otra imagen y ha contagiado y es normal que haya gente que se haya ido enfadada, pero es normal. La afición ha animado desde el principio y hasta el final y luego ha mostrado su enfado, es normal y lo respeto. Creo que no es culpa de los jugadores, sino mía y tengo que asumir el error.

P.¿Se va con la sensación de que el equipo lo ha dado todo en el campo?

R.Yo creo que los jugadores lo han dado todo, pero es verdad que no hemos tenido un buen partido, también por cómo han planteado ellos, hemos tenido problemas a la hora de construir y no les hemos hecho peligro.

P.Ha habido algún aficionado que ha gritado "Checa, vete ya". ¿Esto cómo sienta?

R.No lo he oído, pero es normal, cuando hay tantos aficionados cada uno puede opinar como crea. Yo estoy tranquilo, sé el trabajo que hago, sé que estoy preparado y capacitado, sé que estoy rodeado de un grupo de jugadores magnífico y que el objetivo lo estamos cumpliendo con creces. El objetivo yo no lo voy a cambiar, la afición es sabia y sabe que este año nos va a tocar sufrir, ya lo dije el primer partido de liga, lo dije el segundo y lo repito el noveno, este año va a ser un año de sufrir y necesitamos el apoyo de la afición porque son parte importante del equipo y ellos han cumplido y nosotros quizá no.