Checa: "El Xerez ha sido merecedor de los tres puntos"

José Carlos Romero 'Checa', técnico de la Deportiva Minera, no tuvo reparos en reconocer en su vuelta a Chapín que el Xerez CD fue el claro merecedor de los tres puntos. Vino a decir que se equivocó en el planteamiento del partido y asumió toda la responsabilidad de la derrota, la segunda de los murcianos, que bajan del liderato a la quinta posición. El técnico del ascenso del Xerez CD a Segunda RFEF se emocionó al recibir el cariño de la afición y el homenaje del club y volvió a elogiar a una afición que es "una golgaera".

Pregunta.¿Qué valoración haces del partido?

Respuesta.Se lo he dicho a mis jugadores, igual no he expresado bien lo que teníamos que hacer y les he pedido perdón porque creo que ha sido más fallo mío que de ellos. Conozco bastante bien la casa y conozco bastante bien este estadio y sabíamos lo que podía pasar. Creo que hemos metido al Xerez en el partido nosotros cuando en los primeros 20 minutos estábamos apretando bien, teniendo la posesión y a través de un pase atrás hemos concedido un córner, que ha sido la mecha que les ha hecho falta a ellos para meterse en el partido y ser mejores que nosotros. A partir del minuto 20-25 creo que han sido mejores que nosotros y merecedores de la victoria.

R.Si hay algún culpable soy yo por no haberle expresado a mis jugadores lo que nos podía pasar aquí. Es lo que estamos haciendo en los últimos partidos. Creo que el Xerez tiene muchos argumentos y muchas cosas para ser dominador y lo sabíamos. Al final nosotros veníamos a un estadio donde es complicado y donde nos hemos dado cuenta de que esta es la realidad. Tenemos que dar más si queremos competir contra estos equipos que están hechos para ascender.

P.No habéis tenido la producción ofensiva de otros partidos. Llegabais como máximos goleadores del grupo.

R.Sí, así ha sido. Creo que nosotros nos hemos confundido. Una cosa es juntar pases y otra cosa es jugar hacia adelante. Quizás el mensaje mío haya sido malo y por eso le he pedido perdón a los jugadores, porque creo que no ha sido el correcto para afrontar este partido. Nuestra primera intención era hacerles daño con balón, pero igual no es lo mismo jugar hacia adelante que teniendo a nuestro central y a nuestro portero. Ahí nos hemos confundido y le hemos dado vida a ellos. Son buenos presionando hacia adelante, son buenos en duelos y ahí nos han ganado. Nos queda afrontar la semana lo mejor posible y levantarnos, porque tenemos un partido importante el domingo contra el Jaén.

P.¿Qué le ha faltado al equipo para reaccionar?

R.Ser nosotros, ser nosotros. Nosotros llevamos una dinámica bastante buena, generando bastantes ocasiones, tanto en casa como fuera. Hoy quizás no hemos sido nosotros. En los últimos 10-15 minutos hemos generado alguna ocasión, pero más con corazón que con cabeza. El equipo rival ha intentado defender el resultado como es normal. Nosotros, llevando a la banda e intentando meter a los dos puntos que teníamos, hemos embotellado un poco al Xerez, pero tampoco hemos hecho mucho daño. Hemos tirado 7-8 corners y tampoco ha sido daño real. Así que yo creo que hay un justo merecedor, que era el Xerez CD.

P.Le han hecho un homenaje antes del partido.

R.Una vez más se ve la grandeza del club y de sus dirigentes. Agradecerles a todos. Está claro que tengo mucha alegría de ver a todo el mundo. Yo soy profesional y me debo a un club, que es la Deportiva Minera, en el que estoy muy orgulloso de ser entrenador. No ha sido mi mejor día y le pido perdón tanto a los aficionados de la Deportiva Minera como a los jugadores.

P.Más de 10.000 espectadores en Chapín.

R.Sigue siendo una pasada, una colgaera, como dicen ellos. Es un espectáculo. Lo que espero y deseo es que esto siga creciendo, que el club siga en este crecimiento que va. Porque se lo merecen, tanto la ciudad como la afición, los dirigentes, los jugadores, el cuerpo técnico magnífico que tienen ahora... Me alegro mucho por ellos. Está claro que hoy estoy disgustado, pero sé que el club va a seguir creciendo y que está en buenas manos.