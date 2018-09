Sin complejos en Espiel

Conseguir el primer triunfo de la temporada fuera de casa. Ese es el objetivo que se ha marcado el Xerez CD en el libro de ruta que le llevará hasta tierras cordobesas para medirse esta tarde (18:30) al Atlético Espeleño, un rival que no ha empezado bien la temporada pero que en el Municipal no suele regalar nada.

Los xerecistas, tras el empate a dos sobre la campana del pasado fin de semana en La Juventud ante el Conil después del 0-2 adverso y con un jugador menos durante toda la segunda mitad por la expulsión de Sergio Narváez, no quieren confianzas y saben que no hay reto fácil. El susto ya lo tienen en el cuerpo y Juan Pedro Ramos, entrenador azulino, se ha encargado de asegurar que no quiere que sus futbolistas especulen y que salgan sin ningún tipo de complejos.

El Deportivo no puede seguir sumando de uno en uno -ha empatado tres de sus cuatro compromisos- y debe dar un paso al frente en el Municipal si aspira a posicionarse entre los muchos equipos que buscan ocupar las primeras plazas de la clasificación. De todos modos, los jerezanos asumen que tendrán que ponerse las pilas si quieren doblegar a una escuadra cordobesa que la pasada campaña le pintó la cara cuando necesitaban vencer para amarrar la permanencia en Tercera División ya con Juan Pedro en el banquillo.

El preparador xerecista ha recuperado para esta cita en Espiel a algunos jugadores importantes durante la semana. José Vega ha dejado atrás las molestias en los aductores y vuelve dos jornadas más tarde. Bruno Montelongo entra por primera vez en una lista y tampoco tiene ya problemas físicos. La otra gran novedad en la convocatoria es la presencia de Dani Jurado. En Coria se probó pero no superó la prueba en el calentamiento y desde entonces ha venido arrastrando problemas.

Respecto a la pasada jornada, se quedan sin viajar Guerrero, el sancionado Sergio Narváez y Juanma Aguilar. Juan Rosillo no está por decisión técnica y Alberto Piñero porque llega justo al encuentro después de dos semanas de baja por un problema en el tobillo. Los sub-23 Luna y Sanjuán, dos de los últimos jugadores que han llegado a la plantilla, tampoco han entrado en la citación por decisión técnica.

La lista para este choque la forman Fran, José Ángel, Gonzalo, Ezequiel, Salas, Israel, Dani Jurado, 'Chino' Quirós, Parra, Naranjo, Alberto, José Vega, Pedro Carrión, Bruno Montelongo, Juan Benítez y David Narváez.

Para suplir al sancionado Sergio Narváez, fijo en ataque de salida junto a Pedro Carrión en los cuatro primeros partidos, hay varios candidatos, aunque David Narváez y Juan Benítez, a priori, son los futbolistas que más opciones tienen.

Respecto al resto del once, Fran tiene puesto seguro en la portería y en defensa, los laterales, salvo sorpresa, serán Gonzalo el derecho y Ezequiel el izquierdo. La pareja de centrales la pueden configurar Salas e Israel o Dani Jurado, que una de las novedades en la lista. Si entra el ex del Sanluqueño, Israel pasaría a ocupar un puesto en el centro del campo junto a Parra.

En la banda derecha puede aparecer el uruguayo Bruno Montelongo, aunque lo normal es que la titularidad la conserve un Quirós que lo viene haciendo bastante bien, mientras que en la izquierda José Vega o Juan Benítez tienen posibilidades en función de la decisión que Juan Pedro tome sobre el sustituto de Sergio Narváez.