El Xerez CD baja a la cuarta plaza y el Melilla alcanza al Xerez DFC, con un partido menos

La 22ª jornada en el Grupo 4 de Segunda RFEF ha quedado troceada a causa de los efectos de las borrascas Leonardo y Marta, que obligó a la RFEF ha aplazar cuatro encuentros de la categoría. Este domingo 8 de febrero se han disputado cinco partidos, dejando el empate del Xerez CD en Estepona, un punto que a los de Diego Galiano debe saber a poco tras medirse con un rival en descenso contra el que los azulinos sólo ha sumado un punto en el doble enfrentamiento liguero. El Deportivo no ha sabido aprovechar el tropiezo del UCAM Murcia, que ha perdido 2-0 en Lorca y de verse líder en caso de haber ganado en el Francisco Muñoz Pérez ve cómo baja a la cuarta posición superado por la Deportiva Minera, que ha asaltado La Constitución de Yecla con un tanto de Roberto Alarcón a cuatro minutos del final.

De este modo, el Águilas se mantiene al frente de la clasificación con 39 puntos y el partido pendiente que tiene que disputar contra el Recreativo, quinto con 36 unidades. Minera, UCAM y Xerez CD, por este orden, se encuentran empatados a 38 puntos en un play-off de ascenso que cierra el conjunto de Arzu. Con su triunfo ante los de Germán Crespo, el Lorca asciende a la sexta plaza con 35, superando a Extremadura y Antoniano, que han fijado el aplazado para el próximo 18 de febrero a las 19:00 horas. Sin jugar, La Unión supera al Yeclano por tener más goles a favor estando empatados a 30 puntos.

Por abajo, el Melilla se impuso al Puente Genil en un duelo vital por la permanencia. El encuentro, previsto para las doce del mediodía, se aplazó hasta las tres y cuarto de la tarde debido a la alerta meteorológica en la ciudad norteafricana. Finalmente, se disputó y un tanto de Julio Iglesias de penalti le ha dado los tres puntos al equipo de Javi Motos, que iguala a 25 puntos al Xerez DFC, al que supera por mejor golaveraje, si bien los azulinos tienen que jugar el partido suspendido este fin de semana contra el Real Jaén. Los de Diego Caro tienen, además, una salida fundamental el próximo domingo al Manuel Polinario de Puente Genil, rival que sigue en play-out y contra puntos más que los xerecistas.

Resultados y Clasificación de la 22ª jornada.

De poco le ha servido al Estepona el empate frente al Xerez CD. Con doce partidos por disputar, los malagueños tienen 17 puntos y están a 12 de la permanencia que marcan Linares y Real Jaén, ambos con un partido pendiente. En el duelo de equipos prácticamente desahuciados, Almería B y Atlético Malagueño empataron a uno. Como ha sucedido en los últimos precedentes en casa, los rojiblancos lograron adelantarse en el marcador, haciéndolo esta vez con un gol de Houssam en el primer tiempo. Pero superada la hora de juego la mala fortuna volvió a condenar al filial almeriense, cuya permanencia sigue dependiendo de todo un milagro, igualando los malaguistas con un tanto en propia puerta de Vicente Agulló.