Empate que sabe a poco de un Deportivo de menos a más (1-1)

El Xerez CD ha sumado un importante punto en su visita al Deportiva Minera en el Ángel Celdrán en un partido con dos caras al igualar a uno. El Deportivo realizó una mala primera mitad, pero cambió de forma radical en la segunda y mereció una mayor recompensa. Se adelantó en el marcador superada la hora de encuentro con un gol entre Charaf y la defensa, encajó el empate en el 79' y perdonó en la recta final. Buenas sensaciones finales de una escuadra xerecista que deja atrás la mala racha que rompió la pasada jornada ante el Águilas. Suma 17 puntos y se coloca noveno de forma provisional.

Cambios obligado y defensa de tres

El Deportivo se plantaba en Llano del Beal con importantes bajas. A la de Ricky desde hace ya un mes se unían las de Iago, que se lesionó ante el Águilas, y el goleador Nané, con problemas en una rodilla. Por contra, regresaba Josete. Tres piezas importantes para un partido vital. Checa tenía que hacer variantes y las hizo, unas por obligación y otras por decisión técnica. En un terreno de juego de reducidas dimensiones se decantó por defensa de tres. Santos repitió en la portería y los centrales fueron Adolfo, Josete y Geovanni, con Paco Torres por la derecha, Del Río pegado a la izquierda, Adri, Reina y David García en la medular y Charaf y Diego Domínguez era los referentes. Respecto a la pasada jornada, Adri y Charaf fueron las novedades.

Los azulinos necesitaban confirmar su mejoría tras la victoria ante el Águilas en Chapín, pero la Deportiva Minera entró al partido con una marcha más y no tardó en hacerse con el control del juego. Los xerecistas se tenían que multiplicar para frenar las acometidas de los de Popi. A los dos minutos, avisó Javi Vera con un remate que se le marchó cruzado y a los oncce fue Britos el que probó fortuna con un remate de cabeza. A los once, sin tregua, Santos mandó a saque de esquina un disparo de falta directo. En el córner, otra intervención del meta xerecista, que repelió un tiro de Britos. El rechace lo mandó al palo Arturo.

Diego Domínguez, en el suelo tras recibir una falta. / Xerez CD

Dominio local y otro poste

Los locales habían dado un paso al frente y no daban opciones a los de Checa, que no conseguían generar acciones de ataque. De hecho, su primer acercamiento al área cartagenera fue superado el cuarto de hora, con un lanzamiento lejano de Diego Domínguez que se marchó muy desvíado. La réplica de los de Popi, en el 20'. Arturo no llegó por muy poco a un centro de Britos, que probó fortuna en dos ocasiones más.

Los azulinos seguían remando a duras penas y se agarraban al verde y al partido por su seguridad atrás y a la media hora, los mineros se confiaron en un balón largo al que no llegó Reina por poco y justo después, segundo gran susto de la mañana. Un disparo de Omar Perdomo se estrellaba en la cepa del poste de la meta de Santos.

El Deportivo, en el tramo final del primer acto, se sacudió un poco el dominio y, al menos, ya le veía la cara a Fran Martínez. Tras un saque de banda de Del Río, David García lo intentó con un tiro que se le escapó alto y luego, también mandó fuera con rosca una falta desde la frontal. Al menos, los xerecistas se marchaban al descanso con sensaciones diferentes.

Adri Rodríguez regresó al once titular en el Ángel Celdrán. / Xerez CD

Misffut por Reina

En el descanso, Checa movió pieza. Dejó en la caseta a Reina y apostó por Misffut y su equipo salió ahora sí con un talante totalmente diferente. Los azulinos se plantaron mucho mejor sobre el verde y salieron dispuestos a darle la vuelta a la situación. Diego Domínguez, totalmente solo, perdonó el 0-1 en una acción de las que no se pueden fallar. En el 52', solo delante del portero y con todo a favor tras un desajuste de la defensa mandó el esférico fuera.

El combinado xerecista era otro y en el 56', Charaff enganchó un buen lanzamiento que desvió Morante a córner y otro de Misffur en un defensa. El partido era otro y a los locales les costaba, aunque Britos, muy activo, nuevamente obligó a Santos a lucirse con un paradón demostrando reflejos.

Los jugadores azulinos celebran el gol entre Charaf y la defensa. / Xerez CD

0-1 y oxígeno

El Deportivo, a base de empuje, forzó un saque de esquina y la pizarra iba a funcionar. Geovanni le pegó de cine, el balón cogió el efecto perfecto y entre Charaf y la defensa, en su intento de despeje, mandaban el balón dentro. Minuto 64. 0-1. Si en la primera mitad el Deportivo sólo había estaba bien en defensa, en el segundo mejoraba en todos los sentidos y era la recompensa al trabajo.

La Minera, sin embargo, no bajaba la guardia, aunque ya no tenía las ideas tan claras. Misffut probó suerte con un tiro desde la frontal que el portero atajó (67') y todo parecía bajo control. Checa retiró a Charaf y entró Sergio López y en el 79', Pipo sacó a relucir su calidad con un trallazo desde fuera del área que terminó en la escuadra de Santos tras recoger un rechace en un saque de esquina. 1-1.

Con diez minutos por delante podía pasar de todo porque ninguno de los dos equipos se conformaba con el empate. El Xerez CD tuvo el 1-2 hasta en tres ocasiones clarísimas, pero Armengol, en un mano a mano con el portero (81') no acertó un un tiro de Paco Torres (84') con el portero vencido lo sacaron dos defensas debajo de los palos. El descuento fue frenético. Armengol perdonó nuevamente (92') y la última acción del partido fue para los locales, que estrellaron en el poste un centro-chut a la desesperada.

El Deportivo ha demostrado dos caras, pero las sensaciones finales vuelven a invitar al optimismo. Los de Checa sumaron un punto, que bien pudieron ser tres, en un escenario complicado.