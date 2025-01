Diego y Adri Valiente, ausencias en el primer entrenamiento del año 2025 del Xerez CD

El Xerez CD ha comenzado el año 2025 con una doble sesión en el comlejo deportivo de La Granja. El equipo de José Carlos Romero 'Checa' se ha ejercitado durante la mañana en el campo 2 de la citada instalación y por la tarde ha vuelto al trabajo. El técnico ha dividido el trabajo en dos grupos, el primero realizando ejercicios de carrera continua a distintas intensidades y un segundo con el balón como protagonista. Finalmente, se ha disputado un partidillo a media cancha.

Diego Domínguez ha sido una de las ausencias destacadas en el entreno. El delantero ha estado presente en La Granja, pero se marchaba al poco de comenzar ya que sufre una neumonía que le va a tener apartado algunos días del trabajo colectivo. La otra 'baja' es la de Adri Valiente, que sigue con las molestias en el pubis con las que acabó 2024. El extremo ha estado en una banda realizando trabajo específico.

La buena noticia para José Carlos Romero 'Checa' ha sido la incorporación de dos jugadores que se perdieron el último encuentro en Linarejos por lesión, Álex del Río y Misffut. El lateral izquierdo ha superado la pequeña rotura en el abductor, ha completado el trabajo con el equipo y todo apunta a que podrá estar disponible para el primer encuentro del año 2025 en Murcia ante el UCAM el próximo 12 de enero. Igualmente, el centrocampista ya se ha recuperado de las molestias en el isquio y también está disponible para el técnico azulino.

Alberto Perea, no

Quien no ha estado en el entrenamiento del Deportivo es Alberto Perea, futbolista que finalmente no va a estar a prueba en el club xerecista. Tanto Checa como la dirección deportiva querían comprobar el estado físico del extremo, que no compite desde su salida del Anorthosis Famagusta FC, su último club en la Primera División de Chipre, tras abandonar el Granada. Salvo giro inesperado, el club ha descartado la presencia del albaceteño y centra sus objetivos al menos un jugador sub-23 de banda que cumpla con el perfil con el que no cuenta la plantilla, además de no tener que dar salida a ningún futbolista sénior.

El Deportivo, que ha acabado la primera vuelta del campeonato en la quinta posición y en puesto de play-off de ascenso, ha comenzado a preparar el primer encuentro de 2025 contra el líder del Grupo 4 de Segunda Federación, un UCAM Murcia que en la primera ronda del campeonato sólo ha sufrido dos derrotas, una de ellas precisamente contra los xerecistas en la primera jornada de liga y una segunda contra La Unión Atlético, tras la cual ha sumado 16 de 128 puntos posibles, estando invicto en el Besoccer Nueva Condomina.

Los azulinos regresan este viernes a los entrenamientos en La Granja y el sábado tienen previsto realizar un nuevo entreno en el Antonio Gallardo de Arcos. El club ha buscado rival durante los últimos días para disputar un amistoso en el campo arcense, pero las gestiones no han resultado positivas y si no hay cambio de última hora se optará por llevar a cabo un entrenamiento de calidad en la localidad serrana, descansando el domingo antes de afrontar a partir del lunes la semana previa al reencuentro liguero.