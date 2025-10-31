Diego Galiano se encuentra con otro problema en la defensa del Xerez CD

El Xerez CD prosigue con la preparación para el encuentro de este fin de semana en tierras jiennenses frente al Linares Deportivo, partido que se disputa el domingo a las 12:00 horas en Linarejos, un escenario en el que los azulinos han ganado en sus dos últimas comparecencias, equilibrando un poco el mal balance que históricamente ha tenido en ese campo.

El entrenamiento del Pedro Garrido ha confirmado la baja de Adri Rodríguez, que tiene una fuerte sobrecarga en el cuádriceps de la pierna derecha y que se pierde el encuentro por precaución. El isleño, faro del centro del campo xerecista, se tuvo que retirar en la segunda mitad del choque contra la Deportiva Minera después de haber estado durante la semana entre algodones. La idea es no forzar a una de las piezas básicas del equipo y se espera que pueda estar disponible para el partido de la próxima semana en Totana contra La Unión Atlético.

Por otro lado, Josete lleva bastante adelantada la recuperación de su lesión muscular, está acortando plazos y se espera su vuelta para finales de noviembre. El central xerecista se lesionó en el Nuevo Colombino y se perdió el partido contra la Minera, supliéndolo Guille Campos a un excelente nivel. El sanluqueño seguirá como pareja de Moisés en el centro de la zaga en Linares. Además, Franco Jr. ya está recuperado de las molestias que también le dejaron fuera de combate hace siete días. El autor del tanto de la victoria en Huelva incluso tiene opciones de ser titular en Linares.

Pero no todo van a ser buenas noticias y en este sentido, Galiano tiene la duda de Chacartegui. El lateral izquierdo lleva arrastrando una molesta fascitis plantar desde hace unas semanas y su ritmo de entrenamientos ha sido inferior al del resto de compañeros. Su disponibilidad está en el aire y si finalmente no es de la partida, el técnico tendría que calibrar si darle la titularidad a Leo Vázquez, su recambio natural, o bien llevar a cabo modificaciones varias que implicarían pasar a Ricky a la izquierda y bajar al lateral derecho a Javi Rodríguez o bien confiar en Mancheño.