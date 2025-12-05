¿Dónde ver por televisión el Ucam Murcia - Xerez CD?

El Xerez CD juega este sábado a las doce del mediodía en La Condomina frente al UCAM Murcia. Los azulinos se han repuesto de la derrota contra el Lorca con dos victorias seguidas frente a Yeclano y Real Jaén y ahora buscan la tercera, que además les catapultaría al liderato a la espera del resto de enfrentamientos del domingo, con un Águilas-La Unión, duelo entre primero y segundo, como partido destacado.

El encuentro lo ofrecerá en directo la televisión PopularTV de Murcia a través de la TDT y también se podrá ver en la modalidad de pago por visión en webdirecto a un precio de 4.99 euros.

La pasada temporada, el Deportivo se llevó los tres puntos de La Condomina con un tanto en el último minuto de David Santisteban en el primer partido de la segunda vuelta y también venció al cuadro murciano en el partido inaugural remontándole igualmente en el descuento.